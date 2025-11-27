Mumbai Car Fire Video: बांद्रा-वर्ली सी-लिंक पर दौड़ती कार में लगी आग, लोग समय रहते कूदकर बचाई जान; देखें धू-धूकर जलने का वीडियो

Mumbai Car Fire

Mumbai Car Fire Video: बांद्रा-वर्ली सी-लिंक पर बुधवार देर रात एक बड़ी घटना होते-होते टल गई. सड़क पर चलती हाई-स्पीड कार में अचानक आग लग गई. राहत की बात रही कि समय रहते कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, नहीं तो आग की लपटों में उनकी जान भी जा सकती थी.

जानकारी के अनुसार, वरली से बांद्रा की तरफ जा रही होंडा सेडान कार साइड बैरियर से टकरा गई और इसके तुरंत बाद कार में आग भड़क उठी. आग इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें आग में जलती कार और मौके पर फायरब्रिगेड के अधिकारी आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं. यह भी पढ़े: Car Fire Video: महाराष्ट्र के नासिक हाइवे पर कार में लगी आग, धू,धूकर जली

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस हादसे के कारण सी-लिंक पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया और कई वाहन चालक व राहगीर लंबे समय तक फंसे रहे. हालांकि, आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग तुरंत मौके पर पहुंचा और आग को काबू में किया. उसके बाद ही वहां से गाड़ियां गुजरने लगीं.