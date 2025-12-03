Bhavnagar: भावनगर के कॉम्प्लेक्स में लगी आग, बिल्डिंग के हॉस्पिटल से बचाई मरीजों की जान, छोटे बच्चों को चादर से लपेटकर किया रेस्क्यू: VIDEO

Fire breaks out in Bhavnagar hospital (Credit-@NewsWatch_Ind)

Bhavnagar News: बुधवार सुबह गुजरात (Gujarat) के भावनगर (Bhavnagar) स्थित एक कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. यह कॉम्प्लेक्स कई हॉस्पिटलों (Multiple Hospitals) का केंद्र है, इसलिए आग फैलते ही मरीजों, स्टाफ और उनके परिवारों के बीच डर का माहौल बन गया. घना धुआं (Thick Smoke) तेजी से बिल्डिंग में भरने लगा, जिससे कई लोग सांस लेने में परेशानी के कारण तुरंत बाहर निकलने लगे.जानकारी के मुताबिक आग का स्रोत कॉम्प्लेक्स का बेसमेंट (Basement) था, जहां जमा कचरे में अचानक आग भड़क उठी.शुरुआती चिंगारी कुछ ही मिनटों में बड़ी लपटों (Flames) में बदल गई और धुआं एयरवेंट्स के ज़रिए सीधे हॉस्पिटलों तक पहुंच गया.

इससे अंदर मौजूद मरीजों और कर्मचारियों को समझ नहीं आया कि बाहर निकला जाए या अंदर ही रहना सुरक्षित होगा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @NewsWatch_Ind नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Godhra Fire Breaks: गुजरात के गोधरा शहर में आग लगने से चार लोगों की मौत, दम घुटने से मौत होने की संभावना

हॉस्पिटल में लगी आग

गुजरात के भावनगर में आज सुबह एक कॉम्प्लेक्स में आग लगी। इस कॉम्प्लेक्स में 4 अस्पताल भी हैं। कांच खिड़कियां तोड़कर नवजात बच्चों को चादर में लपेटकर अस्पतालों से बाहर निकाला। करीब 20 लोग भी रेस्क्यू किए गए। अब तक कोई हताहत नहीं है।#gujarattodaynews #bhavnagar pic.twitter.com/k0rSLP2hK8 — News Watch India (@NewsWatch_Ind) December 3, 2025

मरीजों को तुरंत किया गया रेस्क्यू

धुआं फैलने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की हालत बिगड़ने लगी, खासकर वे जिनका इलाज न्यूरो और चाइल्ड केयर यूनिट्स में चल रहा था. हॉस्पिटल में फंसे लोगों को फायर टीम ने शीशे (Glass Windows) तोड़कर बाहर निकाला. वहीं बच्चों के हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं (Newborns) और बच्चों को स्टाफ ने चादरों में लपेटकर और लैडर्स (Ladders) का उपयोग करके सुरक्षित बाहर पहुंचाया. छोटे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके IV ड्रिप (IV Drip) तक नहीं हटाए गए.

फायर ब्रिगेड का बड़ा ऑपरेशन

फायर ऑफिसर Pradyumansingh Jadeja ने बताया कि आग पर नियंत्रण पाने के लिए 50 से ज्यादा फायरफाइटर्स (Firefighters) और छह फायर टेंडर (Fire Tenders) मौके पर तैनात किए गए. टीम ने स्ट्रेचर और अल्ट्रा-लाइट सीढ़ियों का इस्तेमाल करके 19–20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. उनकी टीम लगातार धुआं निकालने और अंदर फंसे संभावित मरीजों को ढूंढने में जुटी रही. अधिकारी ने यह भी पुष्टि की कि अब तक किसी प्रकार की मौत (Casualty) की खबर नहीं है.कॉम्प्लेक्स में मौजूद कई अस्पतालों को तुरंत खाली कराया गया, जिसके लिए करीब 25–30 एंबुलेंस (Ambulances) भेजी गईं. जिन मरीजों को धुएं से ज्यादा परेशानी हुई, उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

नगर निगम ने जांच बिठाई

नगर निगम आयुक्त ने बताया कि आग का कारण बेसमेंट में पड़ा कचरा ही था, जिसने भारी मात्रा में धुआं पैदा किया. हालांकि आग किस वजह से लगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि सही कारण जानने और जिम्मेदारी तय करने के लिए विस्तृत इन्वेस्टिगेशन (Investigation) शुरू कर दिया गया है.