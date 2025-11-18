Andhra Pradesh: विजयवाड़ा और काकीनाडा में मजदूर बनकर छिपे 31 माओवादी गिरफ्तार

विजयवाड़ा, 18 नवंबर : आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और आसपास के इलाकों में माओवादियों की मौजूदगी के कारण मंगलवार को हड़कंप मच गया. पुलिस ने छत्तीसगढ़ के कुछ शीर्ष नेताओं समेत 31 माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया. विजयवाड़ा के कनुरू इलाके के न्यू ऑटोनगर स्थित एक चार मंजिला इमारत से 27 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया. माओवादियों में ज्यादातर महिलाएं थीं, जिन्होंने कथित तौर पर मजदूरों के वेश में शरण ली थी.

सुरक्षाकर्मियों ने शहर में माओवादियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान चलाया था. अतिरिक्त महानिदेशक (खुफिया) महेश चंद्र लड्ढा ने बताया कि कृष्णा जिले, विजयवाड़ा और काकीनाडा से कुल 31 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया. चूंकि छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर विजयवाड़ा और उसके आसपास, खासकर ऑटोनगर में विभिन्न कारखानों और लकड़ी के डिपो में कार्यरत हैं, इसलिए माओवादियों ने किसी भी संदेह को न जगाने के लिए शरण ली थी.

माओवादियों की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सुरक्षाकर्मियों ने कोई हथियार या विस्फोटक जब्त किया है या नहीं. बताया जा रहा है कि यह तलाशी मंगलवार को आंध्र-ओडिशा सीमा क्षेत्र के अल्लूरी सीतारामाराजू जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा किए गए अभियान से जुड़ी है, जिसमें शीर्ष कमांडर और भाकपा (माओवादी) केंद्रीय समिति के सदस्य हिडमा और उसकी पत्नी राजी समेत छह माओवादी मारे गए थे.

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा तेज किए गए अभियानों के कारण, माना जा रहा है कि उस राज्य से कई माओवादी आंध्र प्रदेश में घुस आए हैं. एडीजी इंटेलिजेंस ने कहा कि वे पिछले एक महीने से माओवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रहे हैं. कुछ माओवादियों और उनके समर्थकों के आंध्र प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में चले जाने का संदेह है. पुलिस ऑटोनगर स्थित इमारत के मालिक से पूछताछ कर रही है और उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने माओवादियों और उनके समर्थकों को शरण दी थी. इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या वे किसी हमले की योजना बना रहे थे.