Mokama (Bihar): अनंत सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, दुलारचंद यादव हत्याकांड में हुए हैं गिरफ्तार; बीती रात घर से पटना लेकर आई थी पुलिस

Mokama Dularchand Yadav Murder Case Update (Photo: X)

Mokama Dularchand Yadav Murder Case Update : बिहार की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है. जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेता अनंत सिंह (Anant Singh) को मोकामा में जन सुराज पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है. रविवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अब उन्हें पटना के बिउर सेंट्रल जेल (Biur Central Jail) में रखा जाएगा.

यह घटना मोकामा के तरतर गांव में हुई, जहां जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी (Jan Suraj candidate Piyush Priyadarshi) के प्रचारक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई.

ये भी पढें: Dularchand Yadav Murder: अनंत सिंह की जैसी छवि है, उनकी गिरफ्तारी तय थी; तेजप्रताप यादव

जानें क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे जब अनंत सिंह और जन सुराज के काफिले आमने-सामने आए, तो दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई. इसके बाद पथराव और गोलीबारी हुई, जिसमें दुलारचंद की मौत (Death of Dularchand) हो गई.

घटनास्थल पर मौजूद थे अनंत सिंह

पुलिस (Bihar Police) के अनुसार, घटनास्थल से प्राप्त वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से इस बात की पुष्टि हुई है कि अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे. उन्हें मुख्य आरोपी मानते हुए पुलिस ने बाढ़ और मोकामा इलाकों में चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया. इस अभियान में 150 से ज्यादा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान तैनात थे.

दुलार चंद के पोते ने दर्ज कराई FIR

दुलार चंद के पोते ने एफआईआर में अनंत सिंह, उनके भतीजों और अन्य सहयोगियों का नाम दर्ज कराया है. गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा, "सत्यमेव जयते! मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है. अब जनता ही चुनाव लड़ेगी."

दोनों परिवारों के बीच थी पुरानी दुश्मनी

इस बीच, पुलिस का कहना है कि यह घटना दो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच झड़प का नतीजा है. चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए मोकामा विधानसभा क्षेत्र में तैनात कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है और पुलिस महानिदेशक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

दुलार चंद यादव का परिवार यादव समुदाय से है, जबकि अनंत सिंह भूमिहार जाति के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं. दोनों परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी बताई जाती है. हालांकि, अनंत सिंह के समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं.