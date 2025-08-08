STET Exam 2025: विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र को पुलिसकर्मी ने लात मारी, छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज, पटना का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@Matrize_NC)

पटना, बिहार: बिहार के राजधानी पटना में एसटीईटी परीक्षा के आयोजन की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने एक छात्र को जमीन पर गिरे छात्र को लात मारते हुए नजर आया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस घटना के पुलिस की काफी आलोचना हो रही है. राज्यभर से सैकड़ों एसटीईटी उम्मीदवारों ने राजधानी में एकत्र होकर एसटीईटी परीक्षा को पहले आयोजित करने की मांग उठाई. उनका कहना था कि BPSC TRE-4 परीक्षा से पूर्व STET आयोजित होना चाहिए ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे. इस मांग को लेकर छात्र पटना के जेपी गोलंबर और उसके आसपास की सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे.

छात्र को पुलिसकर्मी ने मारी लात

पुलिस की घेराबंदी और छात्रों से तीखी नोकझोंक

छात्रों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पहले से सतर्क था और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था. प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच बहस और नारेबाज़ी बढ़ती चली गई. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्के बल प्रयोग का सहारा लिया.

दौड़ते हुए छात्र गिरे छात्र को मारी लात

झड़प के दौरान एक छात्र गिर पड़ा और उसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने उसे लात मार दी. इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्र पहले से ज़मीन पर गिरा था और उससे किसी तरह का खतरा नहीं था.

वीडियो देख भड़के लोग

वायरल होते ही इस वीडियो ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखी बहस छेड़ दी है. कई यूज़र्स ने सवाल उठाया कि प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों से इस तरह का बर्ताव क्यों किया गया?यह घटना सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि पुलिस और आम जनता के बीच की दूरी को भी उजागर करती है. सवाल यह नहीं कि भीड़ नियंत्रित करनी थी या नहीं, बल्कि यह है कि क्या गिर चुके और असहाय व्यक्ति पर बल प्रयोग उचित था?