सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रांची में विशाल यूनिटी मार्च, नशामुक्ति और स्वदेशी की ली शपथ

रांची, 21 नवंबर : सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को रांची में 'एक भारत, आत्मनिर्भर भारत' के थीम पर विशाल यूनिटी मार्च निकाला गया. राजभवन से निकला यह मार्च शहर के ओटीसी ग्राउंड तक गया. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची के विधायक सीपी सिंह सहित प्रमुख लोग भी मार्च में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा संगठनों, स्वयंसेवी समूहों और छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. मार्च शुरू होने के पहले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदानों को याद करने के साथ-साथ यह पदयात्रा राष्ट्रीय एकता, सेवा और समाजहित के प्रति सामूहिक प्रेरणा का प्रतीक है.

उन्होंने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं की यह ऊर्जा और प्रतिबद्धता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. राज्यपाल ने राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल की ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने 562 रियासतों का विलय कर जिस अखंड भारत की आधारशिला रखी, वह उनकी दूरदृष्टि, साहस और राष्ट्रनिष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है उन्होंने कहा कि पटेल का संदेश सदैव यही रहा कि 'एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है.' उन्होंने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से सरदार पटेल की 150वीं जयंती को जन-आंदोलन का रूप देने के प्रयासों की सराहना की. यह भी पढ़ें : Udupi Spy Case: कर्नाटक में बड़ी सेंध! पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों का भंडाफोड़, उडुपी कोचीन शिपयार्ड के 2 कर्मचारी अरेस्ट

राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं की प्रतिबद्धता, चरित्र और एकजुटता पर आधारित है. उन्होंने युवाओं से सरदार पटेल की शिक्षाओं को व्यवहार में उतारने का आह्वान किया.उन्होंने कहा कि उनके आदर्श केवल स्मरण का विषय न रहें, बल्कि जीवन-मूल्यों और कर्तव्य-पालन में भी प्रतिबिंबित हों. कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों को स्वदेशी अपनाने और नशामुक्ति की शपथ दिलाई.

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूनिटी मार्च की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''यूनिटी मार्च को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल की उपस्थिति में बड़ी संख्या में समाज के हर वर्ग, हर संस्था के लोगों ने भाग लिया. यह पहला अवसर है जब रांची में देश की एकता और श्रेष्ठता के संकल्प के साथ लोग एकजुट होकर पदयात्रा में शामिल हुए. सरदार पटेल के पदचिन्हों पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत का हर वर्ग सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पित है.''एसएनसी/एसके