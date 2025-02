Illegal Indian Immigrants in US: अमेरिका से 104 भारतीय निर्वासित वापस लौटे, गुजरात के 33 नागरिक भी शामिल; जांच में जुटी एजेंसियां (Watch Video)

Illegal Indian Immigrants in US: अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 114 भारतीयों को लेकर चार्टर्ड फ्लाइट बुधवार को अमृतसर पहुंची. इनमें 25 महिलाएं और 12 नाबालिग भी शामिल थे, जिनमें सबसे छोटा बच्चा केवल चार साल का था. इसके अलावा, 48 लोग 25 वर्ष से कम उम्र के थे. समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, 104 निर्वासितों में से 33 गुजरात से हैं. गुजरात के रहने वाले ये भारतीय नागरिक पंजाब के अमृतसर से आज, 6 फरवरी को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे. ये डिपोर्टेशन अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने या वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद वहां रहने वाले भारतीयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत किए गए हैं.

अमेरिका में करीब 11 मिलियन अवैध प्रवासियों पर सख्ती की जा रही है, जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के अनुरूप है.

#WATCH | US Air Force plane carrying Indian citizens who allegedly illegally migrated to the USA landed in Punjab's Amritsar, yesterday; those Indian citizens who hail from Gujarat arrive at Ahmedabad airport from Punjab's Amritsar pic.twitter.com/w516A1n689

VIDEO | Gujarat: Indians deported from the US arrive at Ahmedabad airport. A US military aircraft carrying 104 illegal Indian immigrants landed at Amritsar, Punjab, yesterday. Sources said that 33 of the 104 deportees are from Gujarat.#GujaratNews

(Full video available on PTI… pic.twitter.com/2y1P9Zoo6R

— Press Trust of India (@PTI_News) February 6, 2025