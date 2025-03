Akshay Kumar-Shilpa Shetty ने फिर रिक्रिएट किया 'चुरा के दिल मेरा', सोशल मीडिया पर वायर हुआ वीडियो (Watch Video)

Akshay Kumar-Shilpa Shetty Recreate Magic With 'Chura Ke Dil Mera': बॉलीवुड के मशहूर ऑन-स्क्रीन कपल अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी ने एचटी इंडियाज़ मोस्ट स्टाइलिश अवॉर्ड्स 2025 (HT India's Most Stylish Awards 2025) में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. दोनों ने अपने आइकॉनिक गाने 'चुरा के दिल मेरा' पर डांस किया, जिससे फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिली.अक्षय और शिल्पा की जोड़ी 90 के दशक में बेहद चर्चित रही थी. 1994 में फिल्म 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें भी सुर्खियों में थीं. अब, 30 साल बाद भी, इस जोड़ी की केमिस्ट्री उतनी ही शानदार नजर आई. दोनों ने स्टेज पर धमाल मचाया और अपने सुपरहिट सॉन्ग के हुक स्टेप को परफेक्टली रीक्रिएट किया.

सोशल मीडिया पर इस परफॉर्मेंस का वीडियो वायरल हो रहा है. फैंस इस जोड़ी की एनर्जी और जबरदस्त बॉन्डिंग की तारीफ कर रहे हैं. 'चुरा के दिल मेरा' सॉन्ग को कुमार सानू और अल्का याग्निक ने गाया था और यह आज भी लोगों के बीच पॉपुलर बना हुआ है.

the evergreen pair of #AkshayKumar and #ShilpaShetty after a long time 🫶🏻❤️pic.twitter.com/lYYcHvwc1z

