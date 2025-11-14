14 नवंबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

भारत और दुनिया की सारी बड़ी खबरें एक साथ, एक जगह पढ़ने के लिए आप सही जगह पर हैं. इस पेज को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा अपडेट लाइव आप तक ला सकें.- बिहार में एनडीए गठबंधन से पिछड़ रहा महागठबंधन

- दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं, एक्यूआई 400 के करीब

- जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है भारत

बिहार चुनाव में आरजेडी के लालटेन की रोशनी मंद पड़ी

बिहार चुनाव के नतीजों में आरजेडी के लिए हालात चुनौतीपूर्ण नजर आ रहे हैं. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी अधिकांश सीटों पर पीछे चल रही है और सिर्फ 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. बीजेपी लगातार “जंगल राज” का मुद्दा उठाकर आरजेडी पर निशाना साधती रही है, जिसमें तेजस्वी के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल की कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला दिया जाता है.

तेजस्वी इस टैग को खारिज करते हुए कहते रहे हैं कि अगर पुराना दौर “जंगल राज” था, तो मौजूदा शासन “राक्षस राज” है. उनकी चुनावी मुहिम बेरोजगारी, रिजर्वेशन और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही, लेकिन रुझानों में पार्टी की कमजोर स्थिति ने आरजेडी की चुनावी रोशनी को फीका कर दिया है.

आंध्र प्रदेश में 1,000 अरब रुपये का निवेश करेगा अदाणी समूह

भारत के अदाणी समूह ने आंध्र प्रदेश राज्य में 1,000 अरब रुपये (11.38 अरब डॉलर) का निवेश करने की घोषणा की है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, अदाणी पोर्ट्स के प्रबंध निदेशक करण अदाणी ने एक कार्यक्रम में कहा कि ये निवेश डेटा सेंटरों की स्थापना से लेकर सीमेंट उत्पादन जैसे क्षेत्रों में होगा.

अदाणी समूह ने उत्तर-पूर्वी राज्य असम में 630 अरब रुपये का निवेश करने की बात कही है. इसमें से 480 अरब रुपये की लागत से कोयला-आधारित ऊर्जा सयंत्र लगाया जाएगा. यह ऊर्जा सयंत्र दिसंबर 2030 से चरणबद्ध तरीके से काम करना शुरू करेगा.

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता है. भारत हर साल अपनी करीब 75 फीसदी बिजली कोयले से पैदा करता है. वहीं, चीन कोयले का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है लेकिन उसने कोयले पर से अपनी निर्भरता धीरे-धीरे घटाई है.

बिहार चुनाव के रुझानों पर क्या दावा कर रहे आरजेडी नेता

बिहार चुनाव के शुरुआती रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है. चुनाव आयोग के मुताबिक, दोपहर में करीब दो बजे बीजेपी 91, जेडीयू 78 और एलजेपी रामविलास 22 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं, विपक्षी पार्टी आरजेडी 28, कांग्रेस और भाकपा-माले चार-चार सीटों पर आगे है. ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पांच सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.

चुनावी रुझानों पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि वोटों की गिनती बहुत धीमी गति से हो रही है. उन्होंने कहा कि एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है क्योंकि तकरीबन 25 राउंड की गिनती होती है लेकिन अभी औसतन पांच से सात राउंड की गिनती ही हुई है. उन्होंने कहा कि 65 से 70 ऐसी सीटें हैं, जहां तीन से पांच हजार वोटों का ही अंतर है. उन्होंने आरजेडी उम्मीदवारों से आखिरी राउंड तक डटे रहने की अपील की.

आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने एक्स पर लिखा, “जिन सीटों पर बीजेपी आगे है, वहां पर 14–15 राउंड की काउंटिंग हुई है. वहीं, जहां पर महागठबंधन आगे है, वहां पर 4 से 6 राउंड की ही काउंटिंग दिखाई जा रही है. दरअसल, यह खेल जानबूझकर किया जा रहा है ताकि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाए.”

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा कि अभी पांच में से एक करोड़ वोटों की ही गिनती हुई है लेकिन पहले ही एनडीए की जीत घोषित कर दी गई है. उन्होंने लिखा, “दरअसल, महागठबंधन के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को काउंटिंग बूथ से भगाने का खेल चल रहा है.”

बिहार चुनाव नतीजे 2025: भोजपुरी गायकों में कौन जीता, कौन हारा?

भोजपुरी के गीत संगीत से पहचान बनाने वाले बहुत से गायक भी बिहार के चुनावी मैदान में हैं. इनमें से किसी का राग जनता को भाया है, तो कुछ को मंच से उतरना पड़ा है. लॉलीपॉप लागेलू गाना लिखने वाले भोजपुरी के गीतकार और निर्देशक विनय बिहारी बीजेपी के टिकट से पश्चिमी चंपारण की लौरिया सीट पर उम्मीदवार हैं. इस सीट पर 23 में से 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और विनय बिहारी, वीआईपी पार्टी के रन कौशल प्रताप सिंह से 17 हजार से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं.

वहीं दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से मैथिली और भोजपुरी की मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर 24 में 11 राउंड की काउंटिंग के बाद साढ़े आठ हजार वोटों से आगे चल रही हैं.

वहीं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर छपरा सीट से मैदान में उतरे भोजपुरी के एक और बड़े गायक खेसारी लाल यादव, बीजेपी की छोटी कुमारी से 2 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं. खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न यादव है और उन्होंने अपने असली नाम से चुनाव लड़ा था.

वहीं यूट्यूब पर 1 बिलियन यानी 1 अरब व्यूज वाला गाना बनाने वाले भोजपुरी गायक रितेश पांडे जन सुराज पार्टी के टिकट से रोहतास जिले की करगहर सीट से चुनावी मैदान में थे. फिलहाल रितेश पांडे को मात्र साढ़े तीन हजार वोट मिले हैं और वो चौथे स्थान पर हैं. इस सीट पर जेडीयू के बशिष्ठ सिंह करीब 22 हजार वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं.

अक्टूबर में धीमी पड़ी चीन की अर्थव्यवस्था

अक्टूबर में चीन के फैक्ट्री उत्पादन और रिटेल बिक्री में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिससे सरकार पर अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का दबाव बढ़ गया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी व्यापार युद्ध और घरेलू मांग की कमजोरी ने इन चुनौतियों को और गंभीर बना दिया है.

ताजा आंकड़ों के अनुसार, चीन का औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर में सिर्फ 4.9 प्रतिशत बढ़ा, जो सितंबर के 6.5 प्रतिशत के मुकाबले काफी कम है. वहीं, रिटेल बिक्री में बढ़ोतरी भी घटकर 2.9 प्रतिशत पर आ गई, जो पिछले वर्ष के अगस्त के बाद सबसे धीमी वृद्धि है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर घरेलू मांग को मजबूत करने के लिए और ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो निवेश और खपत दोनों में गिरावट को रोकना मुश्किल होगा.

दशकों से चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात और भारी निर्माण कार्यों पर टिके मॉडल से चलती रही है. लेकिन अमेरिका के साथ जारी टैरिफ वॉर ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार पर चीन की निर्भरता कितनी गहरी है. अब जब आर्थिक डेटा लगातार कमजोर हो रहा है, विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्थिक सुधारों की रफ्तार तेज करना जरूरी हो गया है.

बिहार में अलीनगर सीट पर पहली बार आ सकती है बीजेपी

बिहार में अलीनगर सीट की चुनावी लड़ाई रोमांचक हो गई है. पहली बार चुनाव मैदान में उतरीं लोकगायिका मैथिली ठाकुर यहां से उम्मीदवार हैं. हिंदी और भोजपुरी गीतों से देशभर में पहचान बनाने वाली मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने अक्टूबर में मैदान में उतारा था. गिनती के शुरुआती दौर से ही वे लगातार बढ़त बनाए हुए हैं. अब तक उन्हें 30 हजार से ज्यादा वोट मिल चुके हैं. अंतिम आंकड़ों तक वो आरजेडी के बिनोद मिश्रा से साढ़े चार हजार वोटों से आगे थीं.

जबसे अलीनगर की सीट बनी है, तब से बीजेपी इस सीट पर कभी नहीं जीती है. अलीनगर सीट पर तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के बिप्लव कुमार चौधरी तीसरे नंबर पर हैं. लेकिन उन्हें अब तक 1 हजार वोट भी नहीं मिले हैं और वो मैथिली से 29 हजार से ज्यादा वोटों से पीछे हैं.

बिहार में दो चरणों में हुए मतदान में इस बार 67 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने वोट डाला था. राज्य में विधानसभा की 243 सीटें हैं, जिनमें से ज्यादातर सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं. इन रुझानों में अभी तक बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन वाले एनडीए को भारी बढ़त मिली हुई है.

पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है भारत

शुक्रवार, 14 नवंबर को भारत अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत देशभर के नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शांतिवन पहुंचकर जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी और उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए.

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, “पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि.” राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, “भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने दूरदर्शी और निडर नेतृत्व से स्वतंत्र भारत में संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी और देश को एक नई दिशा प्रदान की. उनके आदर्श और मूल्य आज भी हमारे लिए प्रेरणास्रोत हैं. 'हिंद के जवाहर' को जयंती पर सादर नमन.”

जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1889 को इलाहबाद शहर में हुआ था. साल 1912 में इंग्लैंड से वापस आने के बाद नेहरू ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया. 1916 में उनकी महात्मा गांधी से पहली मुलाकात हुई. 1920-22 में हुए असहयोग आंदोलन के दौरान, वे दो बार जेल भी गए. इसके बाद कांग्रेस में उनका कद धीरे-धीरे बढ़ता गया और 1947 में वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने.

नेहरू को बच्चों से विशेष प्रेम था, इसलिए हर साल उनकी जयंती के अवसर पर भारत में बाल दिवस भी मनाया जाता है. साल 1964 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी.

बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री ने अपनी सीट पर बढ़त बनाई

बिहार में शुक्रवार, 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना हो रही है. तारापुर सीट पर नौ राउंड की काउंटिंग के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करीब 11,200 वोटों से आगे चल रहे हैं. लखीसराय सीट पर सात राउंड की काउंटिंग के बाद उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा करीब 6,800 वोटों से आगे चल रहे हैं. छपरा सीट पर चार राउंड की काउंटिंग के बाद अभिनेता खेसारी लाल यादव करीब तीन हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं.

बेतिया सीट पर 10 राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी 68 वोटों से पीछे चल रही हैं. अलीनगर सीट पर युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर आठ राउंड की काउंटिंग के बाद करीब 6,800 वोटों से आगे चल रही हैं. मोकामा सीट से आपराधिक छवि के नेता और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह करीब 15 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं. दानापुर सीट से आपराधिक छवि के नेता और आरजेडी उम्मीदवार रीतलाल यादव 16 राउंड की काउंटिंग के बाद करीब 3,400 वोटों से पीछे चल रहे हैं.

दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं, एक्यूआई 400 के करीब

राजधानी दिल्ली की हवा में शुक्रवार, 14 नवंबर को भी कोई सुधार होता नहीं दिखा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शुक्रवार सुबह आठ बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 397 दर्ज हुआ. इससे पहले गुरुवार को शाम चार बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 404 दर्ज किया गया था. 400 से अधिक एक्यूआई होने पर हवा की स्थिति गंभीर मानी जाती है.

शुक्रवार को अशोक विहार, बवाना, चांदनी चौक, आईटीओ, जहांगीरपुरी, जेएलएन स्टेडियम, नजफगढ़, नरेला, पटपड़गंज और सिरी फोर्ट जैसे इलाकों में एक्यूआई 400 से अधिक दर्ज हुआ. बढ़े हुए प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत, तीसरे चरण के प्रतिबंध लागू किए जा चुके हैं. हालांकि, उनका कोई असर होता नहीं दिख रहा है.

इस बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीवी नरसिम्हा ने वकीलों को सलाह दी कि वे सुनवाई में शामिल होने के लिए कोर्ट ना आएं बल्कि वर्चुअली ही सुनवाई में शामिल हों. इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य को नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्होंने पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए.

यह भी पढ़ें- वायु प्रदूषण से गर्भवती मां और उसके बच्चे को भी खतरा

आरजेडी वोट शेयर के मामले में अब भी सबसे बड़ी पार्टी

बिहार चुनाव 2025 के नतीजों में अब भी आरजेडी वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है. चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक वोट शेयर के मामले में आरजेडी 23 फीसदी के आंकड़े के साथ सबसे आगे हैं. दूसरे नंबर पर है बीजेपी, जिसे अब तक की गणना में 21 फीसदी से ज्यादा वोट मिले हैं.

वहीं वोट शेयर के मामले में जेडीयू तीसरे नंबर पर है, जिसे अब तक पड़े वोटों में से 19 फीसदी वोट मिले हैं. वहीं चिराग पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी को 5 फीसदी से ज्यादा का वोट शेयर अब तक मिला है. बिहार में 1.85 फीसदी लोगों ने नोटा भी दबाया है.

बिहार चुनाव 2025 के नतीजों में अब तक चुनाव आयोग के मुताबिक 234 सीटों के रुझान आ चुके हैं. इनमें से सबसे ज्यादा 87 सीटों पर बीजेपी आगे है. फिर जेडीयू 75, आरजेडी 36 और लोकजशक्ति पार्टी 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.

लालू प्रसाद यादव के दोनों ही बेटे अपनी सीटों पर पीछे

दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के दोनों ही बेटे अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं. लालू के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राघोपुर सीट पर शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाने के बाद पिछड़ रहे हैं. यहां फिलहाल बीजेपी के सतीश कुमार मात्र 106 वोटों से आगे हैं.

वहीं, आरजेडी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव महुआ सीट पर चौथे नंबर पर चल रहे हैं. इस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह 5 हजार से ज्यादा वोटों से आरजेडी के मुकेश कुमार रौशन के खिलाफ बढ़त बनाए हुए हैं.

चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक बिहार में 234 सीटों के रुझान आ चुके हैं. इनमें से सबसे ज्यादा 87 सीटों पर बीजेपी आगे है. फिर जेडीयू 75, आरजेडी 36 और लोकजशक्ति पार्टी 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.

बिहार में एनडीए गठबंधन से पिछड़ रहा महागठबंधन

शुक्रवार, 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना हो रही है. शुरुआती रुझानों में बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 11 बजे बीजेपी 81 और जेडीयू 80 सीटों पर बढ़त हासिल कर चुकी थी. वहीं, आरजेडी 33 और कांग्रेस पांच सीटों पर आगे चल रही थी.

एनडीए गठबंधन में शामिल एलजेपी (रामविलास) 22 सीटों पर और महागठबंधन में शामिल भाकपा-माले छह सीटों पर आगे चल रही थी. बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को 122 सीटें हासिल करने की जरूरत होगी. फिलहाल, एनडीए गठबंधन की सीटें 180 के पार जाती दिख रही हैं. हालांकि, ये सिर्फ शुरुआती रुझान हैं. मतगणना के अगले चरणों में इस स्थिति में बदलाव भी आ सकता है.