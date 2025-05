Pakistan Test-Fires Fatah Missile: पाकिस्तान ने 'फतह' मिसाइल का किया सफल प्रशिक्षण, सतह से सतह पर मार करने का दावा; 120 KM बताई जा रही रेंज (Watch Video)

Pakistan Test-Fires Fatah Missile: पाकिस्तान ने सोमवार को एक और मिसाइल का सफल परीक्षण कर अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है. इस बार टेस्ट हुआ है 'फतह' नाम की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर बताई जा रही है. यह परीक्षण 'Exercise Indus' नामक चल रहे सैन्य अभ्यास के तहत किया गया है. पाकिस्तान के इस कदम को भारत के साथ बढ़ते तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के बाद की स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि 'फतह' मिसाइल पूरी तरह पाकिस्तान में ही विकसित की गई है और यह पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है.

इसकी खासियत है शॉर्ट रेंज में सटीक निशाना साधना. पाकिस्तान का दावा है कि यह मिसाइल उनके त्वरित प्रतिरोध और क्षेत्रीय सैन्य संतुलन के लिहाज से बेहद अहम है.

🔴 Pakistan conducted a successful training launch of a FATAH series surface-to-surface missile with a 120 km range during Exercise INDUS.

🔴The test validated the missile’s advanced navigation & accuracy systems and demonstrated troop readiness. pic.twitter.com/dFqFnSjKLr

