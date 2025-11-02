IND vs AUS 3rd T20I: डेविड-स्टोइनिस ने खेली अर्धशतकीय पारियां, भारत को 187 रन का टारगेट मिला

मार्कस स्टोइनिस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 2 नवंबर : ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने भारत को होबार्ट में जारी तीसरे टी20 मैच में जीत के लिए 187 रन का टारगेट दिया है. टिम डेविड (Tim David) और मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से अर्धशतकीय पारियां खेलीं. मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए. ऑस्ट्रेलियाई टीम चौथी गेंद पर ही ट्रेविस हेड (6) का विकेट गंवा बैठी थी. इसके बाद जोश इंगलिस (1) भी चलते बने. मेजबान टीम ने 2.3 ओवरों में 14 के स्कोर तक अपने दो विकेट गंवा दिए थे. यहां से टिम डेविड ने कप्तान मिचेल मार्श के साथ तीसरे विकेट के लिए 35 गेंदों में 59 रन जोड़े.

नौवें ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने मार्श (11) को कैच आउट कराया. इसके बाद मिचेल ओवन बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन पहली गेंद पर ही बोल्ड हो गए. वरुण चक्रवर्ती दो गेंदों पर दो विकेट ले चुके थे, लेकिन हैट्रिक पूरी नहीं कर सके. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8.3 ओवरों में 73 रन बनाकर 4 विकेट गंवा दिए थे. यहां से टिम डेविड ने मार्कस स्टोइनिस के साथ 27 गेंदों में 45 रन जोड़कर टीम को संकट से निकाला. टिम डेविड 38 गेंदों में 5 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए. यहां से स्टोइनिस ने मैथ्यू शॉर्ट के साथ 39 गेंदों में 64 रन बनाकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया. यह भी पढ़ें : Australia vs India 3rd T20I Match 2025 Scorecard: होबार्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दिया 187 रनों का लक्ष्य, टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

स्टोइनिस 39 गेंदों में 2 छक्कों और 8 चौकों के साथ 64 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शॉर्ट ने 15 गेंदों में नाबाद 26 रन की पारी खेली. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट अपने नाम किए. एक विकेट शिवम दुबे के खाते में गया. दोनों देशों के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीता.