ZIM vs SA 2nd Test 2025 Preview: दूसरे टेस्ट में वापसी करेगी ज़िम्बाब्वें या दक्षिण अफ्रीका करेगी क्लीन स्वीप, यहां जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, की प्लेयर्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

South Africa National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Preview: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का दूसरा मुकाबला 06 जुलाई(रविवार) से बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीकी टीम इस समय दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है और अब वे यह सीरीज नहीं हार सकते. दूसरी ओर, मेज़बान ज़िम्बाब्वे की नज़र सीरीज को बराबरी पर समाप्त करने पर होगी, जब दोनों टीमें अगले मुकाबले में आमने-सामने होंगी. पहले टेस्ट में क्रेग एर्विन की कप्तानी वाली ज़िम्बाब्वे टीम ने कुछ बेहतरीन पल जरूर दिखाए थे, लेकिन वह प्रदर्शन पूरे मैच में टिक नहीं पाया और दक्षिण अफ्रीका ने एकतरफा जीत हासिल कर ली. रिषभ पंत ने टेस्ट में फिर तूफानी अंदाज़ से रचा इतिहास, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बने बल्लेबाज

पहले मुकाबले में लुआंद्रे प्रीटोरियस और वियान मुल्डर के शानदार शतकों की बदौलत टेस्ट चैंपियन प्रोटियाज़ ने ज़िम्बाब्वे की चुनौती को आसानी से पार किया. गेंदबाज़ी में मज़बूती के बावजूद ज़िम्बाब्वे की टीम विपक्षी बल्लेबाज़ों को नहीं रोक पाई. अब जब अगला टेस्ट मुकाबला होने वाला है, दक्षिण अफ्रीकी टीम आत्मविश्वास से भरपूर होगी और उनकी नज़र सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर होगी. इसके बाद यह दोनों टीमें और न्यूज़ीलैंड एक त्रिकोणीय T20I सीरीज में उतरेंगी, जो रोमांच से भरपूर रहने वाली है.

टेस्ट में ज़िम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(ZIM vs SA Head To Head Records): ज़िम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से दबदबा बनाया है. इन 10 मैचों में से दक्षिण अफ्रीका ने 9 में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. ज़िम्बाब्वे आज तक एक भी टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को हरा नहीं सका है. दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 13 से 16 अक्टूबर 1995 के बीच खेला गया था, जबकि सबसे हालिया मुकाबला 28 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच खेला गया. यह हेड-टू-हेड रिकॉर्ड दर्शाता है कि प्रोटियाज़ का ज़िम्बाब्वे पर टेस्ट प्रारूप में शुरू से ही एकतरफा दबदबा रहा है.

ज़िम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 मैच की प्रमुख खिलाड़ी(ZIM vs SA Key Players To Watch Out): लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, कॉर्बिन बॉश, ब्लेसिंग मुजाराबानी, प्रिंस मास्वाउरे, वियान मुल्डर, क्रेग एर्विन ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(ZIM vs SA Mini Battle): दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज लुआन-ड्रे प्रिटोरियस और ज़िम्बाब्वें के गेंदबाज ब्लेसिंग मुजाराबानी के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, प्रिंस मास्वाउरे और कॉर्बिन बॉश के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

ज़िम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का दूसरा मुकाबला 06 जुलाई(रविवार) से बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:30 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस शाम 01:00 PM को होगा.

ज़िम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

ज़िम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का प्रसारण राइट्स फैनकोड (FanCode Sports Network) के पास हैं.जो इस सीरीज के सभी मैचों का लाइव प्रसारण अपने टीवी पर नहीं होगा. लेकिन, ज़िम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच का लाइव स्ट्रीमिंग फैंस के लिए पहले की तरह ही FanCode App और वेबसाइट पर की जाएगी.

ज़िम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, वियान मुल्डर (कप्तान), डेविड बेडिंघम, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन (विकेटकीपर), कॉर्बिन बॉश, सेनुरान मुथुसामी, कोडी यूसुफ, क्वेना मफाका

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: प्रिंस मास्वाउरे, ताकुदज़्वानाशे काइतानो, निक वेल्च, सीन विलियम्स, क्रेग एर्विन (कप्तान), वेस्ली मधेवेरे, तफदज़वा त्सिगा (विकेटकीपर), वेलिंगटन मसाकाद्जा, विंसेंट मासेकेसा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, तनाका चिवांगा