SRH vs DC T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals, TATA IPL 2025 55th Match Stats: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 56वां मुकाबला कल यानी 5 मई को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स (SRH vs DC ) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: RCB Still Knocked Out Of IPL 2025 Playoff Qualification: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अभी भी प्लेऑफ की रेस से हो सकती हैं बाहर? इन टीमों से रहेगा खतरा

सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाली इस रोमांचक मुकाबले में कुछ धुरंधर खिलाड़ियों की टक्कर फैंस का दिल जीत लेगी. अभिषेक पोरेल बनाम हर्षल पटेल, केएल राहुल बनाम पैट कमिंस, और अभिषेक शर्मा बनाम मुकेश कुमार की भिड़ंत इस मुकाबले को रोमांचक बनाएगी. इस मुकाबले के लिए सभी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि ये मुकबला काफी अहम हैं. इस बीच दोनों टीमों के एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (SRH vs DC Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबतक कुल 25 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का पड़ला भारी रहा हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स को 12 मुकाबलों में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन में दोनों टीमों की यह दूसरी भिड़ंत हैं. पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी थीं. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक मैच खेले गया था और यह मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने 67 रन से अपने नाम किया था. दिल्ली कैपिटल्स इस बार वापसी करना चाहेगी.

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों का प्रदर्शन

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अबतक कुल दो मुकाबले खेले हैं. इस दौरान ट्रैविस हेड ने 45.50 की औसत और 267.65 की स्ट्राइक रेट से 91 रन बनाए हैं. ट्रैविस हेड के बल्ले से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 1 अर्धशतक निकला है. ट्रैविस हेड के अलावा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 7 पारियों में एक अर्धशतक की बदौलत 133 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 5 मैच में 29.33 की औसत के साथ 6 विकेट चटकाए हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 13 पारियों में 38.08 की औसत और 121.22 की स्ट्राइक रेट से 457 रन बनाए हैं. इस दौरान केएल राहुल के बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं. केएल राहुल का सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ स्कोर 79 रन है. केएल राहुल के अलावा फाफ डु प्लेसिस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 19 मैच में 143 की स्ट्राइक रेट से 571 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में अनुभवी मिचेल स्टार्क ने 6 मैच में 8.26 की इकॉनमी से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 8 विकेट लिए हैं.

राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन

बता दें कि आईपीएल इतिहास में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक 62 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 37 मैच में जीत और 24 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा एक मैच टाई रहा है. इस मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 286 रन रहा है. दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैदान पर अबतक कुल नौ मुकाबले खेले हैं. इस बीच दिल्ली कैपिटल्स की टीम को छह मैचों में जीत और तीन में हार मिली है. इस मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 193 रन रहा है. ऐसे में एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

नोट: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.