VIDEO: क्रिकेट में मारपीट! साउथ अफ्रीकी गेंदबाज ने बांग्लादेशी बल्लेबाज को मारा मुक्का, ढाका टेस्ट में भिड़े खिलाड़ी

Tshepo Ntuli hits Ripon Mondol: ढाका में चल रहे उभरते खिलाड़ियों के टेस्ट (South Africa vs Bangladesh Test) मुकाबले में बुधवार को कुछ ऐसा देखने को मिला, जो क्रिकेट के मैदान में बहुत कम ही होता है. साउथ अफ्रीका के गेंदबाज त्सेपो एनटुली और बांग्लादेश के बल्लेबाज रिपन मोंडोल के बीच ज़बरदस्त झगड़ा हो गया. यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि एनटुली ने मैदान पर ही रिपन के हेलमेट पर दो बार मुक्के मार दिए.

यह घटना तब शुरू हुई जब रिपन मोंडोल ने एनटुली की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया. छक्का लगाने के बाद जैसे ही वो अपने साथी बल्लेबाज मेहदी हसन की ओर दौड़े, उनकी नज़र एनटुली से मिली. इसके बाद एनटुली गुस्से में उनके पास आ गए और दोनों में धक्का-मुक्की शुरू हो गई. एनटुली ने रिपन का हेलमेट पकड़कर दो बार जोर से खींचा और मुक्के मारे.

मैदान पर मौजूद अंपायर कमरुज्जमां तुरंत बीच-बचाव के लिए दौड़े, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने ज्यादा मदद नहीं की. उल्टा कुछ साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी भी एनटुली के साथ रिपन की ओर बढ़ गए. हालात इतने बिगड़ गए कि रिपन को अपना हेलमेट उतारना पड़ा.

I have never seen such an incident in the history of cricket. A direct fight. What a shameful incident of cricket happened between the talented bowler Shepo Ntuli of South Africa and Ripon Mondal of Bangladesh. This is extreme. #BANevsSAe #CricketTwitter #Bangladesh #SouthAfrica pic.twitter.com/3CbMTHwUEA

— Monirul Ibna Rabjal 🇧🇩🇪🇺 (@to2monirul) May 28, 2025