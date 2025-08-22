AUS vs SA 2nd ODI 2025 Scorecard: दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 278 रनों का लक्ष्य, मैथ्यू ब्रेट्ज़के और ट्रिस्टन स्टब्स ने खेली उपयोगी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका(Credit: X/@ProteasMenCSA)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(AUS vs SA) 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का दूसरा मुकाबला 22 अगस्त(शुक्रवार) को मकाय(Mackay) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना( Great Barrier Reef Arena) में खेला जा रहा हैं. जिसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और ग्रेट बैरियर रीफ एरीना में खेले जा रहे इस मैच में 49.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 277 रन बनाए. सीरीज़ में 1-0 की बढ़त लेने के बाद यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम था. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, ऑस्ट्रेलिया पहले करेगी गेंदबाजी, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही. कप्तान एडेन मार्करम (0) और विकेटकीपर रयान रिकेल्टन (8) जल्दी आउट हो गए. हालांकि इसके बाद टोनी डि ज़ोरज़ी (38) और मैथ्यू ब्रेट्ज़के ने पारी को संभालने की कोशिश की. ब्रेट्ज़के ने शानदार 88 रन (78 गेंद, 8 चौके, 2 छक्के) बनाए और टीम को मज़बूत स्थिति में लाया.

मिडल ऑर्डर में ट्रिस्टन स्टब्स ने 74 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस (1) और सेनुरन मुथुसामी (4) जल्दी आउट होकर टीम को निराश कर गए. वहीं वियान मुल्डर ने 26 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर तेजी से रन जोड़े. आख़िर में केशव महाराज (22*) ने निचले क्रम से उपयोगी योगदान दिया और टीम का स्कोर 277 तक पहुंचाया.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाज़ों ने सामूहिक प्रयास दिखाया. एडम ज़म्पा सबसे सफल रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 63 रन देकर 3 विकेट लिए. ज़ेवियर बार्टलेट (2/45) और नाथन एलिस (2/46) ने भी अहम विकेट झटके. मार्नस लाबुशेन ने 5 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए और टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई. वहीं जोश हेज़लवुड ने 1 विकेट हासिल किया. 49वें ओवर में साउथ अफ्रीका की पारी सिमट गई और टीम 277 पर ऑलआउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए 278 रनों का लक्ष्य मिला है.