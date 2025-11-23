PAK vs ZIM T20I Tri-Series 2025 Scorecard: पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रनों से रौंदा, बाबर आज़म और उस्मान तारीक रहे जीत के हिरो, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

ज़िम्बाब्वें बनाम पाकिस्तान(Photo credit: X @ZimCricketTV and @therealpcb)

Pakistan National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का चौथा टी20I रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान T20I ट्राई-नेशन सीरीज़ के चौथे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 69 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 195/5 का मजबूत स्कोर खड़ा किया. टीम के लिए बाबर आज़म ने 52 गेंदों पर 74 रन बनाए, जबकि साहिबजादा फरहान ने 63 रन की शानदार पारी खेली. पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दिया 195 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, साहिबज़ादा फरहान, बाबर आज़म ने बल्ले से मचाया तांडव, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

आखिर में फखर ज़मान ने सिर्फ 10 गेंदों में 27 रन जोड़कर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. जिम्बाब्वे की ओर से सिकंदर रज़ा ने 2 विकेट लिए, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी को रोकने में गेंदबाज़ नाकाम रहे. जिम्बाब्वे की ओर से सबसे सफल गेंदबाज़ सिकंदर रज़ा रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. ब्रैड इवांस को 4 ओवर में 59 रन खर्च करने पड़े, जबकि रिचर्ड नगारावा ने 4 ओवर में 34 रन देते हुए 1 विकेट लिया.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम शुरुआत से ही लड़खड़ा गई. पाकिस्तान के गेंदबाज़ों ने लगातार दबाव बनाए रखा, जिससे विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे. जिम्बाब्वे के लिए केवल रयान बर्ल ही टिककर बल्लेबाज़ी कर सके, जिन्होंने 49 गेंदों पर नाबाद 67 रन बनाए. उनके अलावा सिकंदर रज़ा ने 23 रन का योगदान दिया, लेकिन बाकी बल्लेबाज़ पाकिस्तान की गेंदबाज़ी के सामने पूरी तरह विफल रहे और पूरी टीम 19 ओवर में 126 रन पर सिमट गई.

पाकिस्तान की जीत में गेंदबाज़ी विभाग का योगदान निर्णायक रहा, जिसमें सबसे चमकदार प्रदर्शन युवा गेंदबाज़ उस्मान तारीक का रहा. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट झटके और जिम्बाब्वे की बल्लेबाज़ी की कमर तोड़ दी. मोहम्मद नवाज़ ने 2 विकेट लिए और वसीम जूनियर ने भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की.