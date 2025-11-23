PAK vs ZIM T20I Tri-Series 2025 Scorecard: पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दिया 195 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, साहिबज़ादा फरहान, बाबर आज़म ने बल्ले से मचाया तांडव, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का चौथा टी20I रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 195/5 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया और टीम के टॉप ऑर्डर ने शानदार प्रदर्शन किया. 195 रन का लक्ष्य जिम्बाब्वे के लिए आसान नहीं होगा. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर चुनीं बल्लेबाजी, जिम्बाब्वे को मिला पहले गेंदबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान की तरफ से सबसे शानदार पारी सलामी बल्लेबाज़ साहिबजादा फरहान ने खेली, जिन्होंने 41 गेंदों में 63 रन बनाए. फरहान ने 4 चौके और 3 छक्के जड़कर टीम को दमदार शुरुआत दी. दूसरी ओर कप्तान बाबर आज़म ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और 52 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली. उनकी पारी में 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर दूसरी विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी निभाते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की नींव रखी.

सैम अयूब ने 8 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 13 रन बनाए, लेकिन वे जल्दी आउट हो गए. मिडिल ऑर्डर में फहीम अशरफ (3), मोहम्मद नवाज़ (4) और कप्तान सलमान अली आगा (1*) ज्यादा योगदान नहीं दे सके. हालांकि अंत में फखर ज़मान ने मात्र 10 गेंदों में 27 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पाकिस्तान की पारी को जोरदार फिनिश प्रदान किया। उन्होंने 1 चौका और 3 छक्के लगाए.

जिम्बाब्वे की ओर से सबसे सफल गेंदबाज़ सिकंदर रज़ा रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. ब्रैड इवांस को 4 ओवर में 59 रन खर्च करने पड़े, जबकि रिचर्ड नगारावा ने 4 ओवर में 34 रन देते हुए 1 विकेट लिया. वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा और मापोसा ने किफायती गेंदबाज़ी की, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों के सामने कोई भी गेंदबाज़ ज्यादा असरदार नजर नहीं आया.