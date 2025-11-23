PAK vs ZIM T20I Tri-Series 2025 Toss & Live Scorecard: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर चुनीं बल्लेबाजी, जिम्बाब्वे को मिला पहले गेंदबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का चौथा टी20I रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी को फैसला किया हैं. वही, जिम्बाब्वे को पहले गेंदबाजी का न्योता दिया हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे के बीच कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 18 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, ज़िम्बाब्वे की टीम को महज तीन मैच में जीत मिली है. आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

पाकिस्तान ने जिता टॉस

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: साहिबज़ादा फरहान, सैम अयूब, बाबर आज़म, सलमान आगा (कप्तान), उस्मान खान (विकेट कीपर), फखर ज़मान, मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, उस्मान तारिक

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी, ब्रेंडन टेलर (विकेट कीपर), सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकीवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, रिचर्ड नगारवा, वेलिंगटन मसाकाद्जा

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान T20I त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का भारत में टीवी टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि किसी भी भारतीय ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ने इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल नहीं किए हैं. इसलिए भारतीय दर्शक इस टूर्नामेंट को चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेज़ी प्रसारण टीवी पर नहीं देख पाएंगे.