ICC WTC 2025-27 Points Table: ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद इंग्लैंड की पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में टीम इंडिया पिछड़ी

ICC World Test Championship 2025–27 Updated Points Table: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए एशेज 2025-26 के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराया और मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र में डिफेंडिंग चैंपियन को पहली हार का स्वाद चखाया. इस ऐतिहासिक जीत के साथ इंग्लैंड ने भले ही आत्मविश्वास हासिल किया हो, लेकिन पॉइंट्स टेबल में उसकी स्थिति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है. हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है. वहीं इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम सातवें पायदान पर बनी हुई है. इस बीच, लगातार अस्थिर प्रदर्शन के कारण भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम फाइनल की रेस में पिछड़ती नजर आ रही है.
ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का महत्व
ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किया जाता है. इसकी शुरुआत साल 2019 में हुई थी, ताकि टेस्ट क्रिकेट को संदर्भ, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक महत्व मिल सके. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप(WTC) 2025-27 इसका चौथा संस्करण है, जिसमें कुल नौ टीमें दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान खिताब की दौड़ में शामिल हैं.
हर टेस्ट जीत पर टीम को 12 अंक मिलते हैं. टाई मैच की स्थिति में दोनों टीमों को 6-6 अंक दिए जाते हैं, जबकि ड्रॉ होने पर 4-4 अंक मिलते हैं. हालांकि, टीमों की रैंकिंग कुल अंकों से नहीं, बल्कि प्वाइंट परसेंटेज (PCT) के आधार पर तय होती है. डिफेंडिंग चैंपियन दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है, जिसने पिछली WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया था.
आईसीसी डब्ल्यूटीसी 2025-27 पॉइंट्स टेबल(ICC WTC 2025-27 Points Table)
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|अंक कटौती
|अंक
|प्वाइंट प्रतिशत
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|7
|6
|1
|0
|0
|72
|85.71
|2
|न्यूज़ीलैंड
|3
|2
|0
|1
|0
|28
|77.78
|3
|दक्षिण अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|36
|75.00
|4
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|0
|16
|66.67
|5
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|0
|12
|50.00
|6
|भारत
|9
|4
|4
|1
|0
|52
|48.15
|7
|इंग्लैंड
|9
|3
|5
|1
|2
|38
|35.19
|8
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|0
|4
|16.67
|9
|वेस्टइंडीज
|7
|0
|6
|1
|0
|4
|4.76
भारत की मुश्किलें बढ़ीं
इस पॉइंट्स टेबल में भारत छठे स्थान पर खिसक चुका है और उसका प्वाइंट परसेंटेज 50 से नीचे चला गया है. भारत और ऑस्ट्रेलिया ही अब तक दो-दो बार WTC फाइनल में पहुंचने वाली टीमें हैं, लेकिन टीम इंडिया एक बार भी खिताब जीतने में सफल नहीं हो सकी है. वहीं, न्यूजीलैंड पहली WTC चैंपियन रही थी, जबकि दूसरे संस्करण में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी उठाई थी. मेलबर्न टेस्ट के बाद समीकरण और ज्यादा जटिल हो गए हैं. आने वाले महीनों में हर टेस्ट मैच फाइनल की तस्वीर को और साफ करेगा, लेकिन फिलहाल इंग्लैंड की जीत ने जहां ऑस्ट्रेलिया को झटका दिया है, वहीं टीम इंडिया की राह और कठिन होती नजर आ रही है.