Pakistan vs Zimbabwe, 4th Match Live Streaming In India: आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ज़िम्बाब्वें बनाम पाकिस्तान(Photo credit: X @ZimCricketTV and @therealpcb)

Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 4th Match Live Streaming And Telecast Details: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का चौथा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 23 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान और जिम्बाब्वे ट्राई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में आज दूसरी बार आमने-सामने होगी. पिछली भिंडत में पाकिस्तान पांच विकेट से विजेता रही थी. पाकिस्तान सीरीज में दोनों मैच जीतकर पहले पायदान पर है वही जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पर है. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रजा (Sikandar Raza) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? गुवाहाटी में टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दूसरे दिन ये टीम बनी फेवरेट

पाकिस्तान की टीम से बाबर आज़म, सैम अयूब और शाहीन अफरीदी स्टार प्लेयर हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. जिम्बाब्वे टीम की तो सिकंदर रज़ा, रयान बर्ल और ब्रायन बेनेट अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर सकते हैं. हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में चल रही पाकिस्तान टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है. ऐसे में पाकिस्तान की टीम इस मैच में जोरदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से है.

पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे हेड-टू-हेड टी20 रिकॉर्ड (PAK vs ZIM T20I Head To Head)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे के बीच कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 18 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, ज़िम्बाब्वे की टीम को महज तीन मैच में जीत मिली है.

दोनों टीमों की हालिया फॉर्म:

पाकिस्तान टीम ने अपने पिछले 5 में से 4 मैच जीते हैं वहीं ज़िम्बाब्वे टीम ने 1 मैच जीता है.

पाकिस्तान W W W W L ज़िम्बाब्वे W L L L L

पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का चौथा टी20 इंटरनेशनल रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार 6:30 PM से खेला जाएगा.

पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

पाकिस्तान T20I त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का भारत में टीवी टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि किसी भी भारतीय ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ने इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल नहीं किए हैं. इसलिए भारतीय दर्शक इस टूर्नामेंट को चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेज़ी प्रसारण टीवी पर नहीं देख पाएंगे.

भारत में पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

हालांकि टीवी टेलीकास्ट नहीं है, लेकिन भारत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ मैच लाइव स्ट्रीमिंग का विकल्प उपलब्ध है. पाकिस्तान T20I Tri-Series 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. दर्शक मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से लॉग-इन करके मैचों का आनंद ले सकते हैं. ध्यान रहे कि यह स्ट्रीमिंग पेड होगी, इसलिए दर्शकों को मैच पास या टूर पास खरीदना पड़ेगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs ZIM 4th T20I Probable Playing XI)

पाकिस्तान: फखर जमान, सईम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, नसीम शाह.

ज़िम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मरुमणि, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ब्रैड इवांस, ताशिंगा मुसेकिवा, ग्रीम क्रेमर, टिनोटेंडा मापोसा, रिचर्ड नगारवा.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.