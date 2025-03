New Zealand Women vs Sri Lanka Women, 2nd T20I Match Pitch Report And Weather Update: क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज दिखाएंगे अपना जलवा या श्रीलंका के गेंदबाज रचेंगे इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 16 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगले ओवल (Hagley Oval) में भारतीय समयानुसार देर रात 2:45 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने न्यूजीलैंड को सात विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही श्रीलंका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. इस टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की कमान सूजी बेट्स (Suzie Bates) के हाथों में हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापट्टू (Chamari Athapaththu) कर रहीं हैं. New Zealand Women vs Sri Lanka Women, 2nd T20I Match Key Players To Watch Out: न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच कल होगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड की कप्तान सूजी बेट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की पूरी टीम 18.5 ओवरों में महज 101 रन बनाकर सिमट गई. श्रीलंका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 102 रन बनाने थे. आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने महज 14.1 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका पर दबदबा बनाया है. इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड टीम को तगड़ा झटका लगा है. विकेटकीपर बैटर इसाबेल गेज, हेली जेनसन और बैटर बेला जेम्स इंजरी के चलते सीरीज से बाहर हो गई हैं. इससे पहले न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से मात दी थी, लेकिन 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले मेजबान टीम को बड़ा झटका लगा है.

सूजी बेट्स की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम दूसरे टी20 मुकाबले में जीत हासिल करना चाहेगी, वहीं अनुभवी ऑलराउंडर चमारी अटापट्टू की अगुआई में श्रीलंका इस सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी. फिलहाल श्रीलंका की टीम आईसीसी महिला टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में सातवें पायदान पर है. श्रीलंका की टीम ने अपने पिछले तीन टी20 मैच गंवाए हैं.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की विकेटकीपर-बल्लेबाज पोली इंगलिस और बाएं हाथ की तेज गेंदबाज ब्री इलिंग को इसाबेला गेज और हेले जेनसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. दोनों खिलाड़ियों ने पिछले सप्ताह वनडे सीरीज के दौरान इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वहीं, 22 वर्षीय ऑलराउंडर फ्लोरा डेवोनशायर को जेम्स की जगह टीम में जगह दी है.

हेड टू हेड (NZ W vs SL W Head To Head Record)

न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच अब तक कुल 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. न्यूजीलैंड की टीम ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, श्रीलंका ने महज दो मैच ही जीता हैं.

हेगले ओवल की पिच रिपोर्ट (Hagley Oval Pitch Report)

न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. हेगले ओवल की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 190-200 रन के आसपास रहता है. इस पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिनर्स प्रभावी हो सकते हैं. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं.

मौसम रिपोर्ट (Christchurch Weather Report)

क्राइस्टचर्च में मैच के दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है. तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

न्यूजीलैंड महिला: सुजी बेट्स (कप्तान), जॉर्जिया प्लिमर, एम्मा मैकलियोड, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, पोली इंग्लिस (विकेट कीपर), रोज़मेरी मैयर, ईडन कार्सन, जेस केर, फ्रान जोनास, ब्री इलिंग.

श्रीलंका महिला: विशमी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, रश्मिका सेवंडी, नीलाक्षिका सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, इनोशी प्रियदर्शनी, अचिनी कुलसुरिया.