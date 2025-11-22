New Zealand vs West Indies, 3rd ODI Match Scorecard: तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने मचाया कोहराम, महज 161 रनों पर सिमटी वेस्टइंडीज की पूरी टीम; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 1st Inning Scorecard Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज (ODI Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 22 नवंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैमिल्टन (Hamilton) के सेडॉन पार्क (Seddon Park) में खेला जा रहा हैं. न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज के दूसरे एकदिवसीय मैच में वेस्टइंडीज पर पांच विकेट से कड़ी जीत हासिल की. इस जीत से न्यूजीलैंड को श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त मिल गई. इस तीसरे मैच में वेस्टइंडीज क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 2nd Test Match Day 1 Live Toss And Scorecard Update: गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड की टी ने पहले वनडे में सात रन की संकीर्ण जीत हासिल की, जिसके बाद दूसरे मैच में बारिश से प्रभावित पांच विकेट की जीत मिली, जिसमें डेवोन कॉनवे की शानदार 90 रनों की पारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वेस्टइंडीज के लिए, यह मैच गर्व और जीत को पुनः प्राप्त करने के बारे में है, विशेष रूप से कप्तान शाई होप के पिछले खेल में शानदार, हालांकि हारने वाले, शतक (109* 69 गेंदों पर) के बाद. अब कार्रवाई सेडन पार्क, हैमिल्टन में श्रृंखला के फिनाले के लिए बढ़ रही है.

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 31 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम 36.2 ओवरों में महज 161 रन बनाकर सिमट गई. वेस्टइंडीज की तरफ से रोस्टन चेज़ ने सबसे ज्यादा 38 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रोस्टन चेज़ ने 51 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्के लगाए. रोस्टन चेज़ के अलावा सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने 26 रन बनाए.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की टीम को मैट हेनरी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. मैट हेनरी के अलावा जैकब डफी और मिशेल सैंटनर ने दो-दो विकेट चटकाए. न्यूजीलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 162 रन बनाने हैं. न्यूजीलैंड की टीमे यह मुकाबला जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 161/10, 36.2 ओवर (जॉन कैंपबेल 26 रन, एकीम ऑगस्टे 17 रन, कीसी कार्टी 0 रन, शाई होप 16 रन, शेरफेन रदरफोर्ड 19 रन, रोस्टन चेज़ 38 रन, जस्टिन ग्रीव्स 1 रन, मैथ्यू फोर्डे 0 रन, शमर स्प्रिंगर 12 रन, खारी पियरे नाबाद 22 रन और जेडन सील्स 0 रन.)

न्यूजीलैंड की गेंदबाजी: (मैट हेनरी 4 विकेट, काइल जैमीसन 1 विकेट, जैकरी फॉल्क्स 1 विकेट, जैकब डफी 2 विकेट, मिशेल सैंटनर 2 विकेट).

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.