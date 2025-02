New Zealand Beat Pakistan, 1st ODI Match Scorecard: लाहौर वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रनों से दी करारी शिकस्त, मिशेल सैंटनर और मैट हेनरी ने बरपाया कहर; यहां देखें PAK बनाम NZ मैच का स्कोरकार्ड

Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Scorecard Update: पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज (Pakistan ODI Tri-Series, 2025) का पहला मुकाबला पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 8 फ़रवरी को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने इस ट्राई सीरीज में जीत के साथ आगाज किया हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की टीम की अगुवाई मोहम्मद रिज़वान (Mohammad Rizwan) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में हैं. Pakistan vs New Zealand, 1st ODI Match Scorecard: लाहौर वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिया 331 रनों का लक्ष्य, ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिशेल ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

यहां देखें PAK बनाम NZ मैच का स्कोरकार्ड:

Fakhar Zaman laid the platform, but Pakistan found little support around him

A big win for New Zealand in the tri-series opener

February 8, 2025