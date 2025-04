MI vs RCB IPL 2025 Live Toss & Scorecard: मुंबई इंडियंस ने जीता टॉस, आरसीबी को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा की वापसी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Match Scorecard: मुंबई इंडियंस (MI) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(RCB) इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2025 का 20वां मुकाबला 7 अप्रैल(सोमवार) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं, वही, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. फैंस के लिए अच्छी खबर हैं कि जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा की टीम में वापसी हो गई हैं. जीके वजह से मुंबई को मजबूती मिलेगी. वही, RCB सेम टीम के साथ उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु TATA IPL 2025 मैच से पहले जानें कैसे बनाएं बेस्ट माय11सर्किल फैंटेसी टीम

Mumbai Indians won the toss and elected to bowl first against Royal Challengers Bengaluru!

