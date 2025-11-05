Viral Video: गहरी नींद में सो रही बुजुर्ग महिला की उंगली पर किंग कोबरा ने काटा, दिल दहला देने वाला वीडियो हुआ वायरल

सोती हुई बुजुर्ग महिला को सांप ने काटा (Photo Credits: X)

King Cobra Snake Viral Video: कई बार बिलों और जंगलों से निकलकर सांप रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जाते हैं. घरों में दाखिल होकर कई बार वो लोगों को काट भी लेते हैं और समय पर इलाज न हो पाने पर पीड़ित की मौत भी हो जाती है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक जहरीले किंग कोबरा (King Cobra Snake) घर में सो रही बुजुर्ग महिला की उंगली पर काटता हुआ दिखाई दे रहा है. दिल दहला देने वाली यह घटना सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है.

इस वीडियो को @ArzooAl34714966 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- देखिए दादी को कोबरा सांप ने काट लिया और कई लोग अंधविश्वास में झाड़-फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं. ऐसी स्थिति में अंधविश्वास से बचें और तुरंत अस्पताल जाएं जहां सांप के जहर का सही इलाज हो. अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें. यह भी पढ़ें: छोटा सा कीड़ा पड़ा खतरनाक सांप पर भारी, Viral Video में देखें कैसे कर दी नागराज की हालत खराब

गहरी नींद में सो रही बुजुर्ग महिला की उंगली पर किंग कोबरा ने काटा

देखिए दादी को Cobra साँप ने काट लिया और कई लोग अंधविश्वास में झाड़-फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं 🤦‍♂ ऐसी स्थिति में अंधविश्वास से बचें और तुरंत अस्पताल जाएँ जहाँ साँप के जहर का सही इलाज हो। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें pic.twitter.com/lA04GZw5QA — Arzoo Alam (@ArzooAl34714966) November 3, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला आराम फरमा रही होती है, तभी एक जहरीला किंग कोबरा सांप उसके पास पहुंचता है, लेकिन गहरी नींद में होने के कारण महिला को सांप की मौजूदगी का आभास नहीं हो पाता है. सांप महिला की उंगली पर काट लेता है, लेकिन जब दोबारा फिर से सांप वहां काटता है, तब महिला तेजी से उठती है और बुरी तरह से घबरा जाती है. महिला के उठते ही सांप वहां से भाग जाता है और महिला अपनी उंगली को पकड़कर यहां वहां देखने लगती है. इसके आगे क्या होता है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है.