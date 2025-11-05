छोटा सा कीड़ा पड़ा खतरनाक सांप पर भारी, Viral Video में देखें कैसे कर दी नागराज की हालत खराब

सांप पर भारी पड़ा कीड़ा (Photo Credits: X)

Viral Video: इस धरती पर तमाम तरह के जीव-जंतु रहते हैं, जिनमें से कुछ बेहद साधारण होते हैं तो कुछ भले ही साधारण नजर आते हैं, लेकिन बेहद खतरनाक होते हैं. आकार में छोटे दिखने वाले कुछ जीव असल में खतरनाक होते हैं और अच्छे-अच्छों की हालत खराब करने के लिए जाने जाते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो वायरल (Viral Viral) हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा कीड़ा (Insect) खतरनाक सांप (Snake) पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. नजारा देखकर आपको हैरानी होगी, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटे कीड़ों को मारकर खाने वाले सांप की एक छोटे से कीड़े ने ऐसी हालत खराब की है कि वो दर्द के मारे तड़प उठता है.

इस वीडियो को एक्स पर @TheeDarkCircle नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. महज 29 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 55 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. इस पर लोगों ने अपने-अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है- ये कैसा सेंटीपीड है? यकीन नहीं होता कि एक कीड़े ने सांप को मार डाला. वही दूसरे यूजर ने लिखा है- नेचर का असली बैलेंस यही है, कोई भी जीव छोटा नहीं होता. उधर तीसरे यूजर ने लिखा है- इस कीड़े ने बता दिया कि ताकत आकार से नहीं,हिम्मत से तय होती है. यह भी पढ़ें: Viral Video: सड़क पर दिखी पक्षी और कुत्ते के बीच गजब की रेस, रोमांचक नजारे ने उड़ाए लोगों के होश

छोटे से कीड़े ने की नागराज की हालत खराब

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कई पैरों वाला ये कीड़ा कैसे सांप के शरीर से लिपटा हुआ है. दोनों की इस लड़ाई में जैसे ही सांप ने उसे काटने के लिए अपना मुंह खोला, कीड़े ने ही उसे काटना शुरू कर दिया, जिससे वो दर्द के मारे छटपटाने लगा. हालांकि सांप ने भी उस पर अटैक किया, लेकिन कीड़ा नागराज पर भारी पड़ गया. बताया जाता है कि यह कीड़ा शायद स्कोलोपेंड्रा हेरोस है, जो काफी जहरीला होता है और अपने न्यूरोटॉक्सिक जहर से जहरीले सांपों की भी हालत खराब कर सकता है.