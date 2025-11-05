Viral Video: सड़क पर दिखी पक्षी और कुत्ते के बीच गजब की रेस, रोमांचक नजारे ने उड़ाए लोगों के होश

पक्षी और कुत्ते की रेस (Photo Credits: X)

Viral Video: यह दुनिया सच में किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि कई बार हमारी आंखों के सामने ऐसी रहस्यमय चीजें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन नहीं हो पाता है. कई बार हमें ऐसे जीव-जंतु भी देखने को मिल जाते हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है और जब ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें सड़क पर एक कुत्ते (Dog) और पक्षी (Bird) के बीच गजब की रेस देखने को मिल रही है. यहां उससे भी दिलचस्प बात तो यह है कि पक्षी तूफानी रफ्तार में दौड़ते हुए कुत्ते को भी पीछे छोड़ देता है.

इस वीडियो को एक्स पर @buitengebieden नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा है- रियल लाइफ में रोड रनर’. महज 14 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 7 मिलियन यानी 70 लाख बार देखा जा चुका है और लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने इस पक्षी को ‘फ्लैश का बर्ड वर्जन’ बताया है तो वहीं, एक यूजर ने लिखा है-नेचर में भी कभी-कभी ऐसे सरप्राइज मिलते हैं कि आंखों पर यकीन नहीं होता. यह भी पढ़ें: Dog Attack in Greater Noida: कुत्तों के झुंड ने टहलने निकले शख्स पर किया हमला, ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी का वीडियो आया सामने: VIDEO

कुत्ते और पक्षी के बीच लगी गजब की रेस

Road Runner in real life.. 😅 pic.twitter.com/384WybjLyK — Buitengebieden (@buitengebieden) November 3, 2025

इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुत्ते को तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाता है, लेकिन इस रेस में पक्षी कुत्ते पर भारी पड़ता दिख रहा है. आप देख सकते हैं कि किस तरह से पक्षी और कुत्ता रेस लगा रहे हैं, लेकिन पक्षी इतना तेज दौड़ता है कि उसकी रफ्तार के चलते कुत्ता पीछे रह जाता है. कहा जा रहा है कि इस पक्षी का नाम ‘रोड रनर’ है, जो देखने में एमू जैसा लगता है, लेकिन यह आकार में छोटा होता है. ये पक्षी 42 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है.