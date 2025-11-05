Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक जयंती पर मुंबई के गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार में उमड़े श्रद्धालु, टेका मत्था; देखें VIDEO

Guru Nanak Jayanti 2025: देशभर में आज बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है. सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती के अवसर पर मुंबई के सायन स्थित गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है. देश-विदेश से आए भक्तों ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका, शबद कीर्तन सुना और लंगर का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं.

सुबह से ही गुरुद्वारे में पूजा पाठ शुरू

सुबह से ही गुरुद्वारे में अखंड पाठ, शबद कीर्तन और प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी श्रद्धा भाव से 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह' के जयकारे लगा रहे हैं. पूरे परिसर में भक्ति और सेवा का माहौल देखने को मिल रहा है.

गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार में उमड़े श्रद्धालु

#WATCH | Maharashtra: Devotees arrive at Gurudwara Shri Dashmesh Darbar in Mumbai and pay obeisance on the occasion of Guru Nanak Jayanti. pic.twitter.com/5MLmhze6RT — ANI (@ANI) November 5, 2025

गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार को इस खास दिन के लिए खूबसूरती से सजाया गया है. जगह-जगह फूलों, झंडियों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजे इस गुरुद्वारे की रौनक देखते ही बनती है. रात में इसकी सुनहरी चमक के कारण इसे लोग प्यार से “मुंबई का गोल्डन टेंपल” भी कहते हैं.