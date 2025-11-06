अकेली भैंस का शिकार करने के लिए उस पर टूट पड़ा शेर, Viral Video में देखें कैसे अगले ही पल बदल गया सारा खेल

भैंस पर शेर ने किया हमला (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: जंगल के नियम और कानून इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं, यहां जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, उसी का राज चलता है. भले ही कोई कितना ही ताकतवर क्यों न हो, लेकिन एकता की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पाता है. इसका उदाहरण पेश करने वाला एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शेर (Lion) घात लगाकर अकेली भैंस (Buffalo) पर हमला करता है. शिकार के इरादे से शेर उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और कुछ सेकेंड के लिए ऐसा लगता है कि अब भैंस नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी सारा खेल पलट जाता है और शिकारी वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jadisafaris नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- जंगल के बीचों-बीच, हर पल अस्तित्व की लड़ाई है. एक शेर ने नदी किनारे एक भैंस पर अपने जबड़े बंद कर लिए, उसे गिराने की ठान ली, लेकिन तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ. तभी परछाई से एक और भैंस प्रकट हुई, जो अपने दोस्त के बगल में निडरता से खड़ी थी. साहस के उस एक कार्य ने शक्तिशाली शेर को जंगल में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया. यह भी पढ़ें: Viral Video: हिरण के साथ मस्ती करते हुए वीडियो बनवा रहा था शख्स, तभी झाड़ियों से निकल आया चीता और फिर...

भैंस पर शेर ने किया हमला, पर अगले ही पल बदल गया सारा खेल

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भैंस पानी में खड़ी है और उस पर शेर ने हमला कर दिया है. शेर उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भैंसों का एक झुंड वहां पहुंचता है और अपने साथी को मुश्किल में देखकर वो शेर पर हमला कर देते हैं. भैंसों के झुंड को देखकर शेर घबरा जाता है और अपने शिकार को छोड़कर वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है. एकता की शक्ति के आगे ताकतवर शेर के हौसले पस्त हो जाते हैं और वो वहां से भाग निकलता है.