Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स जंगल में हिरण (Deer) के साथ मस्ती करते हुए वीडियो बनवा रहा होता है, तभी अचानक से एक चीता (Cheetah) झाड़ियों से निकलकर उसकी तरफ आने लगता है. चीता को देखते ही हिरण भाग जाता है, जिसके बाद चीता शख्स पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी शख्स भी मौका पाकर भाग निकलता है. यह नजारा इतना खतरनाक है कि देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं. अगर शख्स ने जरा सी भी देरी की होती तो वो चीता की चपेट में आ सकता था. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की है. कई लोगों ने कहा कि ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं रुकना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह की हरकत करना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है. यह भी पढ़ें: हैंडसम शेर! घुंघराले बाल और चेहरे की क्यूटनेस देख आप भी हार जाएंगे अपना दिल, देखें जंगल के राजा का Viral Video

हिरण के साथ वीडियो बनाते समय आ धमका चीता

Lo bhai ban gayi video 😭 pic.twitter.com/spEHX4QuDX — Vishal (@VishalMalvi_) November 4, 2025

