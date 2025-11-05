हैंडसम शेर! घुंघराले बाल और चेहरे की क्यूटनेस देख आप भी हार जाएंगे अपना दिल, देखें जंगल के राजा का Viral Video

हैंडसम शेर (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: पूरे जंगल में शेर (Lion) का राज चलता है, इसलिए उसे जंगल का राजा (King of Jungle) कहा जाता है. शेर की ताकत, उसकी दमदार दहाड़ और शिकार करने के अंदाज को देखकर जंगल के दूसरे जानवरों की भी हालत खराब हो जाती है. इसके साथ ही इंसान भी खूंखार शिकारी शेर से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक ऐसा वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसे देखकर आप भी अपना दिल हार जाएंगे. वीडियो में घुंघराले बालों वाला एक शेर नजर आ रहा है, जिसकी क्यूटनेस और अदाओं को देखकर आपको भी उस पर प्यार आ जाएगा. यह शेर इतना क्यूट और हैंडसम है कि देखने वालों का दिल पिघल जाएगा. शेर का नाम Nzuri M6, जो केन्या के मशहूर मासाई मारा रिजर्व से है.

बताया जा रहा है कि फोटोग्राफर Kambiz Cameo Pourghanad ने इस हैंडसम शेर को अपने कैमरे में कैप्चर किया और अब यह इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. यह युवा मेल शेर ओलेपोलोस का बेटा है, जो पहले टॉपी प्राइड का हिस्सा था. अब यह एक नए सात मेल कोलीशन का लीडर है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर silent_whispers.photography नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. यह भी पढ़ें: Viral Video: पेड़ की टहनी पर खड़े बब्बर शेर के साथ सेल्फी लेने लगा शख्स, फिर जो हुआ… देखकर नहीं होगा यकीन

शेर के घुंघराले बाल और क्यूटनेस ने जीता दिल

View this post on Instagram A post shared by African Safari Mag. (@africansafarimag)

वीडियो में देखा जा सकता है कि Nzuri के घुंघराले बाल काफी आकर्षक लग रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे कि वो किसी सैलून से होकर आया हो. इस वीडियो को लोग बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं और इस पर अपना दिल हार रहे हैं. एक्सपर्ट्स कि मानें तो शेर बाल जेनेटिक्स, ह्यूमिडिटी और पर्यावरण की वजह से ऐसे बो सकते हैं. Nzuri के बाल ना सिर्फ कर्ली है, बल्कि घने और गोल्डन भी है जो उसकी हेल्थ और स्ट्रेंथ दिखाती है.