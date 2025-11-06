How To Watch NZ vs WI 2nd T20I 2025 Live Streaming In India: न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टी20 में होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 6 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ऑकलैंड (Auckland) के ईडन पार्क (Eden Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने न्यूजीलैंड को सात रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करने के लिए मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs West Indies, 2nd T20I Match Key Players To Watch Out: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच कल खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पहले मुकाबले का हाल

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 164 रन बनाए. वेस्टइंडीज की तरफ से शाई होप ने सबसे ज्यादा 52 रनों की शानदार पारी खेली. न्यूजीलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 165 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में नौ विकेट खोकर महज 157 रन ही बना सकीं. न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान मिशेल सेंटनर ने सबसे ज्यादा नाबाद 55 रनों की धुआंधार पारी खेली.

न्यूजीलैंड टीम को इस मैच में घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलेगा और वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है. न्यूजीलैंड टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी जीती है जिससे टीम का मनोबल ऊपर है और इस मैच में भी न्यूजीलैंड टीम आगे नजर आ रही है.

वेस्टइंडीज की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है और वह इस सीरीज में भी अपने प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी. पिछले कुछ सालों में वेस्टइंडीज की कमजोरी बल्लेबाजी में स्थिरता की कमी रही है. वेस्टइंडीज आगामी टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए सीरीज में अपने सभी खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी. न्यूजीलैंड की टीम से मिचेल सेंटनर, जैकब डफी और जैकरी फॉल्क्स स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें वेस्टइंडीज टीम की तो शाई होप, रॉस्टन चेज़ और जेसन होल्डर अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं.

न्यूजीलैंड की टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले पांच मुकाबलों में से तीन मैच जीते हैं दूसरे तरफ वेस्टइंडीज की टीम ने अपने पिछले पांच मुकाबलों में से चार मैच जीते हैं. वेस्टइंडीज ने हाल ही में बांग्लादेश को 3-0 से हराया है तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 1-0 से हारी है.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs WI Head To Head Record)

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 21 टी20 मैच खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. न्यूजीलैंड की टीम ने 10 मुकाबले जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज की टीम को महज नौ मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं.

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ के बीच दूसरे टी20 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वेस्टइंडीज का न्यूजीलैंड दौरा का दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला आज ऑकलैंड(Auckland) के ईडन पार्क स्टेडियम (Eden Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 AM से खेला जाएगा.

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ दूसरे टी20 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ दूसरे टी20 2025 का आधिकारिक प्रसारण भागीदार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. भारतीय दर्शक Sony Sports Network के टीवी चैनलों पर न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ क्रिकेट पहले टी20 का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. विभिन्न टीवी चैनलों पर सही समय और चैनल संख्या के लिए Sony Sports Network की वेबसाइट को देखा जा सकता है.

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ दूसरे टी20 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ दूसरे टी20 2025 मैच का आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग भागीदार SonyLIV है. भारतीय क्रिकेट प्रशंसक SonyLIV के ऐप और वेबसाइट पर न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ पहले टी20 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. इसके अतिरिक्त, भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ 2025 सीरीज़ की लाइव ऑनलाइन देखने के विकल्प अपने FanCode भी ऐप और वेबसाइट पर प्रदान करेगा.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.