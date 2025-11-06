Neral-Matheran Train Service: पर्यटकों के लिए खुशखबरी! माथेरान के लिए टॉय ट्रेन सेवा फिर शुरू

(Photo Credits WC)

Neral-Matheran Train Service: माथेरान जाने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है. मुंबई के पास रायगढ़ जिले में स्थित लोकप्रिय हिल स्टेशन माथेरान और नेरल कस्बे के बीच संचालित होने वाली लोकप्रिय टॉय ट्रेन सेवा आज यानी 6 नवंबर से फिर चालू हो गई है. सेवा शुरू होने पर सेंट्रल रेलवे की ओर से आधिकारिक अकाउंट पर जानकारी साझा की गई है. यात्रियों को आमंत्रित किया गया है कि वे कोहरे से ढकी पहाड़ियों और हरे-भरे घाटियों के बीच इस ऐतिहासिक और मनोरम यात्रा का आनंद लें.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि नेरुल–माथेरान ट्रेन सेवा कुछ समय पहले बंद थी. आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश, भूस्खलन और सुरक्षा कारणों से ऐसी सेवाएं अस्थायी रूप से रोकी जाती हैं. इसके अलावा ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव कार्य भी सेवाओं के ठहरने का कारण बन सकते हैं. यह भी पढ़े: Monsoon Trek: मानसून के दौरान ट्रेकिंग के लिए मशहूर हैं महाराष्ट्र की ये खूबसूरत जगहें, आप भी जरूर जाएं

माथेरान के लिए ट्रेन सेवा शुरू

🚆 Neral–Matheran Train Services Are Back! ✨ We are pleased to announce the resumption of Neral–Matheran train services from 06.11.2025. Passengers are invited to enjoy the scenic and historic journey through misty hills and lush green valleys. Plan your visit and experience… pic.twitter.com/kaTDRDX85A — Central Railway (@Central_Railway) November 5, 2025

दो सेवाएं प्रतिदिन संचालित होगी

मध्य रेलवे की तरफ से मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया गया सेवा शुरू होने के बाद चार सेवाएं, नेरल और माथेरान से दो-दो प्रतिदिन संचालित की जाएंगी.

माथेरान के लिए पहली ट्रेन सुबह 8:50 बजे रवाना होगी

नेरल से माथेरान के लिए पहली ट्रेन सुबह 8:50 बजे रवाना होगी और 11:30 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचेगी. दूसरी ट्रेन सुबह 10:25 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:05 बजे माथेरान पहुंचेगी. माथेरान से ये ट्रेन क्रमशः दोपहर 2:45 बजे और शाम चार बजे रवाना होंगी और शाम साढ़े पांच बजे और शाम 6:40 बजे नेरल पहुंचेंगी.

जून से बंद थी ट्रेन सेवा

सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों के अनुसार एहतियाती उपाय के तौर पर नेरुल और माथेरान के बीच रेल सेवाएं जून से अक्टूबर 2025 तक स्थगित कर दी गई थीं. हालांकि, हिल स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास अमन लॉज और दस्तूरी प्वाइंट के बीच शटल सेवाएं जारी रहीं. कहा जा रहा अहै कि यह सेवा बारिश के डरूँ मानसून को देखते हुए यह सेवा बंद की गई थी. जो बारिश ख़त्म होने के बाद यह सेवा फिर से शुरू कर दी गई है. ताकि पर्यटक बिना किसी परेशानी के माथेरान ट्रेन का सफ़र कर पहुंच सके.