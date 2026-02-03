Raigad Road Accident Video: रायगढ़ में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद 2 KM तक घसीटा, मौके पर मौत
(Photo credits File)

Raigad Road Accident Video: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले स्थित श्रीवर्धन तालुका के दिवेआगर गांव में शनिवार दोपहर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी और बाइक सवार को करीब दो किलोमीटर तक सड़क पर घसीटती ले गई. इस हृदयविदारक घटना में मोहम्मद हनीफ अरजबेगी नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है.

 हादसे के बाद लोगों में आक्रोश

इस पूरी घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सोशल मीडिया और 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो गया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार के नीचे फंसा व्यक्ति घिसटता जा रहा है, लेकिन चालक रुकने का नाम नहीं ले रहा. इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में भारी गुस्सा है. ग्रामीणों ने मौके पर जमा होकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और क्षेत्र में ट्रैफिक सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. यह भी पढ़े:  Mumbai Road Accident: Akshay Kumar के सुरक्षा काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट, मर्सिडीज की टक्कर के बाद पलटी कार, 2 लोग घायल; VIDEO

रायगढ़ में तेज रफ्तार कार का कहर

2 KM तक कार के नीचे फंसा रहा मृतक

यह घटना दोपहर करीब 1 बजे दिवेआगर के मौली होटल के पास हुई. श्रीवर्धन के कार्लास गांव के निवासी मोहम्मद हनीफ अरजबेगी अपनी पत्नी सुमीन के साथ मोटरसाइकिल (MH 06 CS 6723) पर जा रहे थे. इसी दौरान पुणे के एक पर्यटक की तेज रफ्तार कार (MH 12 WX 2186) ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि हनीफ कार के नीचे फंस गए, लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसे बोर्ली पंचतन के श्मशान रोड तक करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक दौड़ाया.

आरोपी चालक नशे में होने का संदेह

पुलिस के अनुसार, कार चला रहा 19 वर्षीय ऋषिकेश जोध पुणे का रहने वाला है और वह एक पर्यटक के रूप में दिवेआगर आया था. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी शराब के नशे में था. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है ताकि नशे की पुष्टि की जा सके. हादसे में गंभीर रूप से घायल सुमीन को बेहतर इलाज के लिए मुंबई रेफर किया गया है.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

श्रीवर्धन पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस घटनास्थल के अन्य सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि घटना के सही क्रम का पता लगाया जा सके. स्थानीय प्रशासन ने भी पर्यटकों द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है.