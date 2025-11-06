फल की दुकान पर पहुंचकर केल पर झपट पड़ा नन्हा हाथी, तभी वहां पहुंच गई मां हथिनी, फिर जो हुआ… देखें Viral Video

मां हथिनी से अपने बच्चे को रोका (Photo Credits: X)

Baby Elephant Viral Video: बच्चे चाहे इंसान के हों या फिर जानवर के, वो हमेशा ही बेहद मासूम और क्यूट होते हैं. बच्चों की अटखेलियां भी गजब की होती हैं, जो दिल जीत लेती हैं. बच्चे अक्सर अपने माता-पिता से किसी न किसी चीज को लेकर जिद करने लगते हैं. उनकी जिद के चलते उन्हे माता-पिता से डांट भी खानी पड़ती है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसे देखकर आप भी अपना दिल हार जाएंगे. दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में एक नन्हा हाथी (Baby Elephant) फलों की दुकान पर पहुंच जाता है और केले (Banana) पर झपट पड़ता है, लेकिन तभी वहां पर उसकी मां (Mother Elephant) पहुंच जाती है और अपने बच्चे को वहां से हटाने लगती है.

इस मजेदार वीडियो को @dc_sanjay_jas नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- अच्छे पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा नीति का मार्ग सिखाते हैं...! शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 112.5k व्यूज मिल चुके है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- माता-पिता की दी हुई सीख ही बच्चे की सबसे बड़ी दौलत होती है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- यह देखने के बाद दुकानदार, बच्चे को कुछ खाने दे देता… यह भी पढ़ें: Baby Elephant Viral Video: केरल के स्कूल में अचानक से आ पहुंचा नन्हा हाथी, अपनी क्यूटनेस से जीता दिल

केले पर नन्हे हाथी ने मारा झपट्टा तो मां हथिनी ने रोका

Value the Valueshttps://t.co/FVNBNKUwE7 — Pankaj Thapliyal (@PankajT04765688) November 5, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नन्हा हाथी फलों की दुकान पर पहुंचता है और केले पर झपट पड़ता है. दुकानदार उसे दूर हटाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी मां हथिनी भी वहां पहुंच जाती है और अपने बच्चे की इस हरकत को देखते हुए उसे सूंड से पीछे हटाने लगती है. मां का यह एक्शन लोगों के दिलों को जीत रहा है और लोग इस वीडियो को बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं.