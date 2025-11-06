Bihar Elections 2025 1st Phase Voting: वोट डालने के बाद लालू परिवार ने किया आग्रह, बिहार में बदलाव के लिए जनता करे वोट

(Photo Credits FB)

पटना, 6 नवंबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के पहले चरण के मतदान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) ने गुरुवार को कहा कि मेरी सभी से अपील है कि वे वोट जरूर डालें. मैं सभी का धन्यवाद करती हूं और सभी से वोट डालने का आग्रह करती हूं. पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव करने जा रही है और महागठबंधन की सरकार आ रही है.राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया. राजद नेता मीसा भारती ने भी वोट डाला.

वोट डालने के बाद मीसा भारती ने मीडिया से कहा कि मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि सभी को अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए. उन्होंने कहा मुझे संख्या की चिंता नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि युवा यही चाहते हैं और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. युवाओं और बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे. इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. यह भी पढ़ें : Bihar Election 2025: बिहार की 121 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 13% मतदान, जानें इस चुनावी लड़ाई के 10 खास पॉइंट्स

मीसा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस बार मतदान सरकारी नौकरी और रोजगार के लिए, इस बार मतदान नए बिहार के लिए. लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा कि बदलेगा बिहार बदलें सरकार. बिहार की जागरूक जनता जनार्दन से करबद्ध अनुरोध है कि बिहार बदलने के लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में सक्रियता से आगे आकर बढ़चढ़ कर मतदान करें और बिहार में पढाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई के प्रण वाली तेजस्वी सरकार का आना सुनिश्चित करें. एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ये चुनाव धर्मयुद्ध है, जो जनता नीतीश सरकार के खिलाफ लड़ रही है. विजय सत्य की होगी.