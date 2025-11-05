Beaver Moon 2025: आज आसमान में दिखेगा साल का सबसे बड़ा सुपरमून, जानें कब और कैसे देखें?

Representational Image | Pexels

Beaver Moon 2025: 5 नवंबर 2025 को रात का आसमान एक बेहद खूबसूरत नजारे का गवाह बनने जा रहा है. इस दिन दिखने वाला Beaver Moon, जिसे नवंबर सुपरमून भी कहा जाता है, साल 2025 का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला पूर्ण चंद्रमा होगा. जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच जाता है, जिसे Perigee कहा जाता है, तब वह सामान्य से बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई देता है. नासा के अनुसार, यह मून लगभग 30% ज्यादा चमकीला और 14% तक बड़ा नजर आएगा. यही वजह है कि इसे सुपरमून कहा जाता है.

रोचक बात यह है कि यह सुपरमून सर्दियों के मौसम की शुरुआत का संकेत भी देता है, खासकर भारत जैसे देशों में.

भारत में कब दिखाई देगा बीवर मून?

भारत में चांद का यह अद्भुत नजारा 5 नवंबर की शाम 6:49 बजे अपने सबसे चमकीले रूप में दिखाई देगा. जैसे ही चांद का उदय (Moonrise) होगा. आप इसे पूरे देश में खुलकर देख सकेंगे. यह पूरी रात आसमान में चमकता रहेगा और अपनी खूबसूरती से रात को और भी खास बना देगा.

यह नवंबर का सुपरमून इस साल का दूसरा सुपरमून है. पहला सुपरमून 6 अक्टूबर को दिखा था दूसरा आज 5 नवंबर को दिखेगा. इसके बाद साल का तीसरा और आखिरी सुपरमून 4 दिसंबर को होगा.

इसे बीवर मून क्यों कहा जाता है?

नवंबर के इस चांद का नाम Beaver यानी ऊदबिलाव जैसे जानवर (बीवर) की वजह से पड़ा है. इस महीने बीवर सर्दियों के आने से पहले अपने घर और बांध बनाने में रातभर व्यस्त रहते हैं. माना जाता है कि वे पूर्णिमा की रोशनी में अपना काम ज्यादा तेजी से पूरा करते हैं.

नेटिव अमेरिकन जनजातियां इसे कई और नामों से भी बुलाती हैं. Frost Moon, Snow Moon, Freezing Moon, Trading Moon.

इन नामों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समय ठंड के मौसम की आहट लेकर आता है.

खुली जगह पर देखें आज का सुपरमून

अगर आप इस नज़ारे का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि चांद को देखने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां रोशनी कम हो- जैसे पार्क, खुली छत या फिर गांव-देहात का शांत इलाका. कैमरा या बाइनाक्युलर्स हो तो अनुभव और भी शानदार हो सकता है.