6 अक्टूबर की रात सबसे सुंदर दिखाई देगा चांद, आसमान में चमकेगा अद्भुत 'Supermoon'; जानें कब और कैसे देखें ये दुर्लभ नजारा?

Supermoon 2025 Viewing Best Tips: अगर आप खगोलीय नजारों (Astronomical Phenomenon) के शौकीन हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2025 का पहला सुपरमून 6 अक्टूबर की रात आसमान को रोशन करेगा. यही वह पल होगा जब चांद अपने सबसे नजदीक होगा, पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देगा. इस सुपरमून को "Harvest Moon" कहा जा रहा है, जो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु का पहला पूर्णिमा है.

सुपरमून क्या है? (What is a Supermoon?)

नासा (NASA) के अनुसार, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब आता है, तो उसे "Perigee" कहा जाता है. अगर पूर्णिमा उसी समय होती है, तो उसे Supermoon कहा जाता है. इस अवस्था में, चांद लगभग 30% ज्यादा चमकीला और लगभग 14% बड़ा दिखाई देता है. इसका मतलब है कि आप इस रात चांद का सबसे सुंदर और चमकदार रूप देखेंगे.

इस अद्भुत नजारे को कब और कैसे देखें? (How to See the Supermoon)

सुपरमून का सबसे चमकीला पल भारतीय समयानुसार 6 अक्टूबर को देर रात दिखाई देगा. नासा के अनुसार, संयुक्त राज्य America में यह सोमवार, 6 अक्टूबर को रात 11:47 बजे (पूर्वी समय) चरम पर होगा. हालांकि, चंद्रमा का असली रूप सूर्यास्त के तुरंत बाद, जब वह क्षितिज के पास होगा, दिखाई देगा. यह समय फोटोग्राफी और नंगी आंखों से देखने के लिए सबसे अच्छा है.

अगर आप इस खगोलीय घटना को देखना चाहते हैं, तो किसी ऊंची जगह से पूर्व दिशा में खुले आसमान को देखें. अगर आसमान में बादल नहीं हैं, तो चंद्रमा के चारों ओर की सुनहरी चमक पूरे आकाश को मंत्रमुग्ध कर देगी. आपको किसी महंगी दूरबीन की जरूरत नहीं है; बस खुली आंखें, थोड़ा समय और आसमान को निहारने की इच्छा होनी चाहिए.

सुपरमून का अधिकतम आनंद कैसे लें? (Supermoon Viewing Tips)

अगर आप इसे दोस्तों या परिवार के साथ देखने जा रहे हैं, तो गर्म चाय या कॉफी और एक हल्का कंबल साथ लाएं. अगर आपके पास दूरबीन है, तो आप चंद्रमा की सतह पर मौजूद गड्ढों और संरचनाओं को ज्यादा साफ देख पाएंगे. सोशल मीडिया पर इस रात की तस्वीरें और वीडियो शेयर करने वालों की बाढ़ सी आ जाएगी.

तो इस 6 अक्टूबर की रात को इस प्राकृतिक आकाशीय नजारे को देखना न भूलें. यह एक ऐसा पल है जिसे आप सालों तक याद रखेंगे.