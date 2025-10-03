From Full Moon to Meteor Shower: अक्टूबर माह के इन दिनों आकाश में दुर्लभ ग्रहों एवं उल्का पिंडों की बौछार देखे जा सकते हैं नोट करें तारीख

अक्टूबर, 2025 का महीना, तारों और सौर मंडल के शौकीनों के लिए दुर्लभ खगोलीय घटनाओं से भरा होगा. जब सुपर हार्वेस्ट मून से लेकर ड्रेको नीड उल्का पिंडों की बौछार सी देखने को मिलेगी. आइये जानते हैं अक्टूबर माह की भिन्न-भिन्न तिथियों में होने वाली कुछ अविस्मरणीय खगोलीय घटनाओं के बारे में...

एंड्रोमेडा आकाशगंगा (M31) Andromeda Galaxy (M31)

02 अक्टूबर की मध्यरात्रि, आसमान में हमारी निकटतम पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा को नंगी आँखों से देखा जा सकता है, हालांकि खगोलशास्त्रियों की सलाह है कि इसके स्पष्ट नजारे के लिए दूरबीन का उपयोग बेहतर होगा. यह भी पढ़ें : Papankusha Ekadashi 2025: पापांकुशा एकादशी श्रीहरि की कृपा से मिलेगी पापों से मुक्ति, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

शनि और नेपच्यून के करीब होगा चंद्रमा

इस माह शनि जैसे दुर्लग ग्रह को भी देखा जा सकता है. एक रिपोर्ट के अनुसार, रात के समय आकाश में शनि की गति को क्रमशः बढ़ते चरण में गति करते देखा जा सकता है. 5 और 6 अक्टूबर की रात जब चंद्रमा अपनी पूर्णता पर होगा, आप इसे शनि ग्रह से मिलते हुए देख सकते हैं, वे लगभग 3.33 डिग्री की दूरी पर होंगे.

शनि ही नहीं, बल्कि नेपच्यून भी चंद्रमा के पास दिखाई देगा, लेकिन इसे नंगी आंखों से देखना संभव नहीं होगा, इसके लिए दूरबीन या टेलिस्कोप की मदद लेनी होगी.

हार्वेस्ट मून

पूर्णिमा, जिसे सुपर हार्वेस्ट मून भी कहते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट होने से अपेक्षाकृत बड़ी और चमकती हुई दिखेगी. 6 अक्टूबर को पूर्णिमा को जब चंद्रमा पेरिगी पर पहुंचेगा, जो अपनी अण्डाकार कक्षा में पृथ्वी का निकटतम बिंदु है. अक्टूबर का हार्वेस्ट मून 7 अक्टूबर को 03.48 GMT पर अपनी पूर्ण कला में होगा. इस दिन, पूर्णिमा सूर्यास्त के ठीक बाद शुरू होगी, जिससे आकाश सुनहरी चमक दिखेगी.

ड्रेकोनिड उल्का बौछार

8 अक्टूबर के आसपास ड्रेको नीड उल्का की बौछार चरम पर होगी, जब पृथ्वी 6-10 अक्टूबर के बीच धूमकेतु 21P/जियो काबिनी-ज़िनर के निशान से गुज़रेगी. हालांकि चांदनी रात के कारण इसका दिखना मुश्किल होगा.

प्लियाडेस तारा समूह के पास चंद्रमा

10 अक्टूबर को, चंद्रमा प्लियाडेस तारा समूह के पास होगा. उनकी दूरी 1 डिग्री से भी कम होगी. इसे सेवन सिस्टर्स और मेसियर 45 के नाम से भी जाना जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 444 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है.

त्रिकोणीय आकाशगंगा (M33)

15 अक्टूबर की रात जब आकाश में कालिमा छाई रहेगी, आकाशगंगा के नजारे बिना किसी टेलिस्कोप के नंगी आंखों से देखा जा सकेगा, यद्यपि खगोलशास्त्रियों की सलाह है कि इसे दूरबीन या टेलिस्कोप से ही देखें..

शुक्र के करीब चंद्रमा, और मंगल के करीब दिखेगा बुध ग्रह

19 अक्टूबर 2025 की रात चंद्रमा शुक्र के निकट होगा, जबकि 19 अक्टूबर को भोर से पहले चंद्रमा और शुक्र के बीच चार डिग्री से भी कम की दूरी होगी. बुध ग्रह मंगल के निकट दिखेगा.

ओरियनिड उल्का वर्षा

20-21 अक्टूबर की रात चंद्रमा अपने अलग रूप में ही दिखेगा, जब ओरियनिड उल्का की बरसात सी होगी. अमावस्या के कारण यह नजारा देखने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होंगी. कहा जा रहा है कि प्रति घंटे 15 से 20 उल्काएं नजर आ सकती हैं.