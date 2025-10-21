NASA 2 Moons: पृथ्वी के पास अब हैं दो चांद! नासा ने की पुष्टि, 2083 तक धरती के पास रहेगा नया क्वासी-मून

Representational Image | Pexels

NASA 2 Moons: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने पुष्टि की है कि पृथ्वी के पास अब केवल एक ही नहीं, बल्कि दो चांद (Nasa Two Moons) हैं, वो भी कम से कम 2083 तक. वैज्ञानिकों के अनुसार, एक छोटा क्वासी-मून (Quasi-Moon) हमारी पृथ्वी और मुख्य चांद के साथ घूमेगा. इसे आधिकारिक तौर पर नाम दिया गया है 2025 PN7. नया क्वासी-मून एक छोटा क्षुद्रग्रह है, जिसका आकार लगभग 18 से 36 मीटर है, यानी किसी छोटी इमारत के बराबर. यह सीधे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं बंधा है, लेकिन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के समान गति से घूमता है.

NASA के अनुसार, यह छोटा चांद पिछले 60 वर्षों से पृथ्वी के साथ यात्रा कर रहा है और 2083 तक इसके पास रहेगा. वैज्ञानिक इसे ऐसे समझाते हैं जैसे दो धावक एक ही ट्रैक पर चलते हुए कभी टकराए बिना बराबर कदम से आगे बढ़ते हैं.

2025 PN7: नया क्वासी-मून

🚨 Earth now has two moons ── a new “moon” that will travel with us until 2083, says NASA. pic.twitter.com/3cJ0UY0t4h — Shining Science (@ShiningScience) October 17, 2025

खोज कैसे हुई?

University of Hawaii के खगोलविदों ने अगस्त 2025 में Pan-STARRS1 टेलीस्कोप का उपयोग कर इसे खोजा. पुरानी खगोल छवियों की जांच करने पर पता चला कि यह क्षुद्रग्रह 1957 से पृथ्वी के साथ सिंक्रनाइज होकर चल रहा था.

इसका सूर्य के चारों ओर का मार्ग पृथ्वी के बहुत समान है, इसलिए कभी-कभी यह हमारे ग्रह से आगे या पीछे दिखाई देता है. निकटतम दूरी पर यह पृथ्वी से लगभग 4 मिलियन किलोमीटर दूर आता है, जो चांद की दूरी का लगभग दस गुना है.

सबसे छोटा क्वासी-मून

NASA के अनुसार, अब तक केवल आठ क्वासी-मून पाए गए हैं और 2025 PN7 सबसे छोटा और अस्थिर है. इसकी छोटी दूरी और आकार के कारण इसे देखना मुश्किल है. वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान और भविष्य की मिशन टेस्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है.

विशेषज्ञ Carlos de la Fuente Marcos के अनुसार, "पास के छोटे क्षुद्रग्रह भविष्य की अनमैन्ड (बिना मानव चालक) अंतरिक्ष मिशनों के लिए आदर्श परीक्षण स्थल हो सकते हैं."

भविष्य की संभावना

भले ही 2025 PN7 को नंगी आंख से नहीं देखा जा सके, यह अगले दशकों तक पृथ्वी के साथ यात्रा करता रहेगा. यह साबित करता है कि हमारा सौर मंडल और भी रोमांचक है, और अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक धीरे-धीरे उजागर कर रहे हैं.