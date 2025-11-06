Bihar Elections 2025 1st Phase Voting: पहले चरण में वोटिंग के बीच पीएम मोदी बोले- मतदाताओं का उत्साह बता रहा एनडीए को बहुमत मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

नई दिल्ली/पटना, 6 नवंबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. इसी बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा है कि बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में जन-जन का अद्भुत उत्साह बता रहा है कि विधानसभा चुनावों में एनडीए को अभूतपूर्व बहुमत मिलने जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को अररिया के फारबिसगंज और भागलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां दूसरे चरण में चुनाव होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "ऊर्जा से भरे माहौल के बीच करीब 11.30 बजे अररिया के फारबिसगंज और दोपहर लगभग 1.30 बजे भागलपुर की जनसभाओं में अपने परिवारजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं."

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मतदाताओं से आग्रह किया है कि पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड संख्या में वोट करें. उन्होंने कहा कि बिहार के गौरव की पुनर्स्थापना में आपका वोट अहम भूमिका निभाएगा. उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "बिहार के मतदाता बहनों-भाइयों, विशेषकर युवाओं से आग्रह करता हूं कि आज पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड संख्या में वोट करें. आपका एक-एक वोट बिहार में जंगलराज की वापसी को रोकने, सुशासन को बनाए रखने और एक विकसित, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा." यह भी पढ़ें : Bihar Elections 2025 1st Phase Voting: शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण करती है, सिर्फ मंदिर जाकर मैं शिक्षक नहीं बनूंगा’, वोट डालने के बाद बोले खेसारी लाल यादव

गृह मंत्री अमित शाह ने आगे लिखा, "घुसपैठियों और नक्सलियों को संरक्षण देकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को इस चुनाव में सबक सिखाएं. हर प्रदेशवासी तक आधुनिक शिक्षा, गरीबों के कल्याण और युवाओं के रोजगार के अवसरों के साथ-साथ बिहार के गौरव की पुनर्स्थापना में आपका वोट अहम भूमिका निभाएगा." बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की. उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "लोकतंत्र की जननी बिहार की भूमि पर विधानसभा चुनाव-2025 के प्रथम चरण का आज मतदान है. बिहार की महान जनता से मेरा सादर आग्रह है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग अवश्य करें और विकसित तथा समृद्ध बिहार के पक्ष में बढ़-चढ़कर मतदान करें. आपका एक-एक वोट बिहार का भविष्य तय करेगा और वैभवशाली बिहार की एक मजबूत नींव भी रखेगा."

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपना वोट डालने के बाद मतदाताओं ने अपील की कि वह भारी संख्या में मतदान कीजिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे उत्साह से भाग लीजिए. विजय कुमार सिन्हा ने मतदान से पहले अपने घर पर पूजा-अर्चना की.