Puneet Vashist-Nazia Ilahi Khan Marriage Controversy: फिल्म और टीवी एक्टर पुनीत वशिष्ठ अपनी निजी जिंदगी को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं. खबरें थीं कि पुनीत ने वकील और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिया इलाही खान (Social media influencer Nazia Elahi Khan) से शादी कर ली है. लेकिन कुछ दिन पहले नाजिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर इस शादी से साफ इनकार कर दिया. नाजिया ने दावा किया कि पुनीत पहले से दो बार शादी कर चुके हैं और अभी तक अपनी ऑस्ट्रेलियन पत्नी क्लोई (Australian Wife Chloe) से कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया है. उन्होंने ये भी बताया कि पुनीत एक बंगाली महिला चंद (Bengali Wife Chand) के साथ भी रह चुके हैं.

नाजिया ने अभिनेता पर गलत व्यवहार और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उनके पास इन सब बातों के सबूत हैं और अब वह पुनीत वशिष्ठ की पत्नी नहीं हैं.

ये भी पढें: Forbes 2025 Richest Dead Celebrities: फोर्ब्स की लिस्ट में माइकल जैक्सन का जलवा कायम, मौत के बाद भी बने सबसे अमीर सेलिब्रिटी

नाजिया इलाही खान ने मंगेतर पुनीत वशिष्ठ पर लगाए गंभीर आरोप

View this post on Instagram A post shared by naziaelahikhan (@naziaelahikhan2)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)