Zohran Mamdani Speech Video: न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनते ही भाषण में ज़ोहरान ममदानी ने भारत के पूर्व PM नेहरू को किया याद, जानें क्या कहा

Zohran Mamdani Speech Video: न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के चुनाव में भारतीय मूल के मुस्लिम लोकतांत्रिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने जीत हासिल कर न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर के रूप में बुधवार 4 नवंबर को पद संभाला. गुजराती मुस्लिम पिता के पुत्र मामदानी ने अपने विजय भाषण में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए प्रसिद्ध "ट्रिस्ट विद डेस्टिनी" भाषण का संदर्भ दिया, जो उन्होंने 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर दिया था.

ममदानी ने अपने भाषण में क्या कहा

मामदानी ने अपने विक्ट्री भाषा में कहा, "आपके सामने खड़े होकर मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करता हूँ. इतिहास में बहुत ही कम समय आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और लंबे समय से दबाई गई राष्ट्र की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति पाती है. यह भी पढ़े: Zohran Mamdani New York City New Mayor: भारतवंशी जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर, चुनाव जीतकर रचा इतिहास

ममदानी का भाषण

न्यूयॉर्क शहर के बारे में क्या कहा

मामदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर ने 'पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाया है'. उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है जब न्यूयॉर्कर्स अपने नेताओं से स्पष्ट और साहसिक दृष्टिकोण की अपेक्षा करें, न कि केवल बहाने और औचित्य.

महंगाई और वित्तीय संकट पर की बात

उन्होंने शहर में महंगाई और वित्तीय संकट को प्राथमिकता देने का वादा किया और कहा: "इस दृष्टिकोण का केंद्र इस शहर में अब तक देखी गई सबसे महत्वाकांक्षी महंगाई से निपटने की योजना होगी.

जानें ज़ोहरान मामदानी के बारे में

34 वर्षीय ज़ोहरान मामदानी, जो यूगांडा-भारतीय परिवार से हैं, उनके पिता महमूद मामदानी यूगांडा के विद्वान हैं और उनकी मां मीरा नायर एक भारतीय फिल्म निर्माता हैं.