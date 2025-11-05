उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बरेली (Bareilly) में, टिसुआ रेलवे स्टेशन (Tisua Railway Station) पर एक मालगाड़ी से खुलेआम डीजल चोरी करने का मामला सामने आया है. वीडियो में मालगाड़ी रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और गाड़ी के टैंकर में पाइप का एक सिरा डाला गया है और दूसरा प्लास्टिक की केन में है, जो भरने के बाद बहता हुआ दिखाई दे रहा है. आरपीएफ द्वारा घटना स्थल पर पहुंचने के बाद चोर मौके से फरार मिले. वीडियो वायरल होने के बाद, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने तुरंत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. यह भी पढ़ें: VIDEO: मोबाइल चोरी के आरोप में बच्चे को दी तालिबानी सजा! पेड़ से बांधकर उल्टा लटकाया, महराजगंज जिले से वीडियो आया सामने
बरेली के टिसुआ स्टेशन पर खुलेआम मालगाड़ी से डीज़ल चोरी
यूपी–
बरेली में मालगाड़ी के इंजन में पाइप डालकर डीजल चुराया जा रहा है। टिसुआ रेलवे स्टेशन की वीडियो है, RPF ने FIR दर्ज की।@Asifansari9410 pic.twitter.com/kjB1YHOy6I
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) November 5, 2025
