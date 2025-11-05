VIDEO: मोबाइल चोरी के आरोप में बच्चे को दी तालिबानी सजा! पेड़ से बांधकर उल्टा लटकाया, महराजगंज जिले से वीडियो आया सामने

The minor was hung upside down from a tree(Credit-@nedricknews)

Maharajganj News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के महाराजगंज जिले (Maharajganj District) से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग लड़के को पेड़ से उल्टा लटकाकर रखा गया . यह घटना मोबाइल चोरी के शक में की गई है. वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. घटना घुघली के घघरुआ खड़ेसर गांव की बताई जा रही है. इस वीडियो में देख सकते है की कुछ युवक एक 14 वर्षीय बच्चे को पेड़ से उल्टा लटकाकर उससे पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं.वीडियो में नाबालिग बार-बार माफी मांगता दिख रहा है, जबकि युवक उसे लगातार धमका रहे है.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

नाबालिग को दी तालिबानी सजा

सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हुआ, पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी. स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया कि वीडियो में दिख रहा लड़का नाबालिग है और उस पर गांव में चोरी के आरोप लगाएं गए है.

परिवार का आरोप

बताया जा रहा है नाबालिग को पेड़ से शाम तक बांधकर रखा. इसके बाद उसके परिजनों आकर उसे मुक्त किया. जब इस घटना को लेकर पीड़ित के परिजन पुलिस स्टेशन (Police Station) पहुंचे तो उनकी शिकायत नहीं ली गई. वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है.