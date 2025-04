Multan Sultans vs Peshawar Zalmi, PSL 2025 9th Match 1st Inning Scorecard: पेशावर जाल्मी ने मुल्तान सुल्तांस को दिया 228 रनों का टारगेट, टॉम कोहलर-कैडमोर ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Multan Sultans vs Peshawar Zalmi, PSL 2025 9th Match 1st Inning Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (PSL 10 या PSL X) का 9वां मुकाबला आज यानी 19 अप्रैल को पेशावर ज़ाल्मी बनाम मुल्तान सुल्तान्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई हैं और अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर हैं. पेशावर ज़ाल्मी को अपने पहले मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ हार मिली, वहीं दूसरे मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें बुरी तरह हराया. यह भी पढ़ें: Multan Sultans vs Peshawar Zalmi, PSL 2025 9th Match Toss Update And Live Scorecard: पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आज़म ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

मुल्तान सुल्तान्स को पहले कराची किंग्स और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत की तलाश में उतरेंगी, लेकिन मुकाबले के बाद एक टीम को अब भी जीत का इंतजार रहेगा. यह मैच रोमांच से भरपूर हो सकता है क्योंकि दोनों टीमों के पास खोने के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है.

मुल्तान सुल्तांस बनाम पेशावर जाल्मी के मैच का स्कोरकार्ड

Peshawar Zalmi post a commanding total on the board! 🔥 Can they defend it and grab their first win of the season? 🏏

Follow live: https://t.co/9tIAUtqWAq#HBLPSLX #DECADEOFHBLPSL #MSvPZ #HBLPSL10 #CricketPakistan pic.twitter.com/R6LrsKPGtv

— Cricket Pakistan (@cricketpakcompk) April 19, 2025