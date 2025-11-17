Pakistan T20I Tri-Series 2025 Live Streaming: जानिए भारत में कब, कहां और कैसे पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ का लाइव प्रसारण

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan T20I Tri-Series 2025 Live Telecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम नवंबर में एक रोमांचक T20 त्रिकोणीय श्रृंखला की मेजबानी करने जा रही है, जिसमें श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम हिस्सा लेंगे. शुरुआत में अफ़गानिस्तान इस सीरीज़ का हिस्सा था, लेकिन सीमा विवाद की स्थिति के कारण उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद ज़िम्बाब्वे को उनकी जगह शामिल किया गया. यह त्रिकोणीय T20I सीरीज़ 18 नवंबर 2025 से शुरू होगी और पहला मुकाबला पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के बीच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. तीनों टीमों के लिए यह श्रृंखला काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि हर टीम अपनी रणनीति, खिलाड़ियों के फॉर्म और कॉम्बिनेशन को बड़े टूर्नामेंट से पहले परखना चाहती है. ट्राई टी20 सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, जानें स्ट्रीमिंग समेत फुल शेड्यूल

आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 अब कुछ ही महीनों दूर है, जो फरवरी-मार्च 2026 में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. इसी वजह से पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे इस त्रिकोणीय सीरीज़ को विश्व कप की तैयारी के रूप में देख रहे हैं. रावलपिंडी में खेली जाने वाली इस सीरीज़ में कुल 7 मुकाबले होंगे, जिसमें हर टीम को एक-दूसरे के खिलाफ अपनी कमजोरियों को दूर करने और बेंच स्ट्रेंथ को आज़माने का पर्याप्त मौका मिलेगा. हाल ही में पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज़ में 3-0 से हराया था, ऐसे में घरेलू हालात और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उन्हें इस त्रिकोणीय सीरीज़ का प्रबल दावेदार माना जा रहा है.

पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 मैच कब खेला जाएगा?

त्रिकोणीय T20I सीरीज़ 18 नवंबर 2025 से शुरू होगी. पाकिस्तान T20I त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 के सभी मुकाबले स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होंगे. भारतीय दर्शकों के लिए यह मैच शाम 6:30 बजे से लाइव उपलब्ध होंगे. यानी भारत में फैंस हर मुकाबले का रोमांच आधा घंटा देरी से देख पाएंगे, चाहे वे मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग क्यों न देखें.

पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स कहां देखें?

पाकिस्तान T20I त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का भारत में टीवी टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि किसी भी भारतीय ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ने इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल नहीं किए हैं. इसलिए भारतीय दर्शक इस टूर्नामेंट को चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेज़ी प्रसारण टीवी पर नहीं देख पाएंगे.

भारत में पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

हालांकि टीवी टेलीकास्ट नहीं है, लेकिन भारत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग का विकल्प उपलब्ध है. पाकिस्तान T20I Tri-Series 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. दर्शक मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से लॉग-इन करके मैचों का आनंद ले सकते हैं. ध्यान रहे कि यह स्ट्रीमिंग पेड होगी, इसलिए दर्शकों को मैच पास या टूर पास खरीदना पड़ेगा.