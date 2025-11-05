Jasprit Bumrah New Milestone: इतिहास रचने से महज दो कदम दूर जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय गेंदबाज

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 4th T20I Match 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का चौथा मुकाबला कल यानी 6 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्वींसलैंड (Queensland) के कैरारा ओवल (Carrara Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब चौथे टी20 मुकाबले को जीतकर दोनों टीमें सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था. दूसरे मैच में मजबान टीम ने दर्ज की थी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs West Indies, 1st T20I Match Video Highlights: ऑकलैंड में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 7 रनों से रौंदा, सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त; यहां देखें NZ बनाम WI मैच का वीडियो हाइलाइट्स

पांच टी20 मैचों की सीरीज के तीन मैच खेले जा चुके हैं और अभी दो मैच बाकी हैं. सीरीज अभी बराबरी पर है. चौथा मुकाबला जो भी टीम अपने नाम करेगी, उसकी सीरीज जीत की संभावना ज्यादा प्रबल हो जाएगी. इसलिए अगला मैच काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है. हालांकि अगले मैच से पहले दोनों टीमों ने अपने अपने स्क्वाड में कुछ बदलाव किए हैं. टीम इंडिया से कुलदीप यादव को वापस बुला लिया गया है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड को भी डोमेस्टिक ​क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया है. ऐसे में अगला मैच में टीमें काफी बदली बदली सी नजर आएंगी.

चौथे मुकाबले में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास एक स्पेशल शतक पूरा करने का मौका होगा. जसप्रीत बुमराह का अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. अब जसप्रीत बुमराह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने से महज दो कदम दूर हैं.

जसप्रीत बुमराह ने अभी तक 78 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 18.02 के औसत से 98 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टी20 सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने अब तक दो विकेट हासिल किए हैं, जिसमें वह तीसरे मुकाबले में एक भी सफलता हासिल नहीं कर पाए थे. वहीं अब चौथे मुकाबले में उनके पास अपने 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरा करने का शानदार मौका होगा.

अगर जसप्रीत बुमराह ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो वह पहले ऐसे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे जिनके तीनों ही फॉर्मेट में 100 या उससे ज्यादा विकेट होंगे. जसप्रीत बुमराह से पहले अभी तक टीम इंडिया का कोई भी गेंदबाज ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सका. वहीं टी20 इंटरनेशनल में जसप्रीत बुमराह दूसरे ऐसे भारतीय गेंदबाज होंगे जो 100 विकेट का आंकड़ा पूरा करेंगे जिसमें उनसे पहले अर्शदीप सिंह ऐसा कर चुके हैं.

सईद अजमल को पीछे छोड़ सकते हैं जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में अभी तक जसप्रीत बुमराह का गेंद से काफी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है. जसप्रीत बुमराह ने 17 मैचों में खेलते हुए 24 के औसत से 19 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, जसप्रीत बुमराह के पास चौथे टी20 मैच में पाकिस्तानी टीम के पूर्व गेंदबाज सईद अजमल को पीछे छोड़ने का मौका होगा, जिसमें वह एक विकेट लेते ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.