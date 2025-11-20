Sri Lanka vs Zimbabwe, 2nd T20I Match Scorecard Update: रावलपिंडी में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को दिया 163 रनों का टारगेट, सिकंदर रज़ा ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 2nd T20I Match Scorecard Update: टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 20 नवंबर को श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. सीरीज के पहले मैच में ज़िम्बाब्वे की टीम मेज़बान पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक और संकीर्ण 5 विकेट की हार से लौट रहा है, तुरंत वापसी करने और अपने पहले अंक दर्ज करने के लिए उत्सुक होगा. वहीं, श्रीलंका अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहता है और प्रतियोगिता में शुरुआती गति स्थापित करना चाहता है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में श्रीलंका की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहें हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की कमान सिकंदर रज़ा (Sikandar Raza) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa 2nd Test Match: भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच कब और कहां खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मुकाबला, यहां जानें पूरा डिटेल

जिम्बाब्वे की टीम ने अपने पहले मैच में दृढ़ता दिखाई, एक मजबूत पाकिस्तान टीम को अंतिम क्षणों तक कांटे की टक्कर दी थीं. जिम्बाब्वे की टीम का बल्लेबाजी प्रदर्शन आशाजनक था, लेकिन वे दोनों पारियों में अधिक सटीकता के साथ समाप्त करने की कोशिश करेंगे. जिम्बाब्वे की टीम यह साबित करने के लिए प्रेरित होगी कि उनका पहले मैच का प्रदर्शन कोई संयोग नहीं था और द्वीपवासियों के खिलाफ एक आवश्यक जीत हासिल करना चाहेंगे.

दूसरी तरफ, श्रीलंका की टीम अपना पहला मैच खेलेंगे और तुरंत प्रभाव डालना चाहेंगे. दसुन शनाका की अगुवाई में श्रीलंका में विस्फोटक बल्लेबाजों और गुणवत्ता वाले स्पिनरों का मिश्रण है, जो टी20 क्रिकेट के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है. श्रीलंका की टीम अपनी योजनाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, विशेष रूप से एक ऐसी टीम के खिलाफ अपने स्पिन हमले को अधिकतम करने पर जो इसके प्रति संवेदनशील हो सकती है.

श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल साल 2025 में ही हरारे के मैदान पर खेला गया था जिसे मेहमान टीम श्रीलंका ने 17.4 ओवर में जिम्बाब्वे के खिलाफ 192 रनों का लक्ष्य हासिल करके 8 विकेट से जीता. बता दें कि ये मुकाबाला, एक तीन मैचों की सीरीज का हिस्सा थे जिसे श्रीलंका ने ही 2-1 से जीतकर अपने नाम किया था.

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Sri Lanka National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard)

After being put in to Bat First Zimbabwe have posted 162-8 in their 20 overs against Sri Lanka 🏏💥 SL require 163 runs to win in 120 deliveries 💥🏏 #SLvZIM | #TriNationSeries | #Sportify pic.twitter.com/qlpUjDijZy — Sportify (@Sportify777) November 20, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 26 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 162 रन बनाए. जिम्बाब्वे की तरफ से कप्तान सिकंदर रज़ा ने सबसे ज्यादा 47 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान सिकंदर रज़ा ने 32 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए. सिकंदर रज़ा के अलावा ने रन बनाए.

दूसरी तरफ, श्रीलंका की टीम को महेश थीक्षाना ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. श्रीलंका की ओर से वानिंदु हसरंगा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. वानिंदु हसरंगा के अलावा ईशान मलिंगा ने दो विकेट चटकाए. श्रीलंका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 163 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी: 162/8, 20 ओवर (ब्रायन बेनेट 49 रन, तदिवानाशे मारुमानी 10 रन, ब्रेंडन टेलर 11 रन, सिकंदर रज़ा 47 रन, रयान बर्ल 18 रन, टोनी मुनयोंगा 0 रन, ताशिंगा मुसेकिवा 11 रन, ब्रैड इवांस 4 रन, टिनोटेन्डा मापोसा नाबाद 5 रन और ग्रीम क्रेमर नाबाद 3 रन.)

श्रीलंका की गेंदबाजी: (महेश थीक्षाना 1 विकेट, ईशान मलिंगा 2 विकेट, वानिंदु हसरंगा 3 विकेट, दुष्मंथा चमीरा 1 विकेट).

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.