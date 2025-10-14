ICC WTC 2025–27 Points Table: वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप कर टीम इंडिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में बनाई पकड़, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर कायम, यहां देखें बाकि टीमों का हाल

ICC World Test Championship (Photo credit: ICC)

ICC World Test Championship 2025–27 Updated Points Table: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(West Indies Cricket Team) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से 14 अक्टूबर (मंगलवार) तक दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला गया. भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में सात विकेट से हरा दिया, और दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया हैं. चौथे पारी में 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने पांचवें दिन के पहले सत्र में 35.2 ओवर में 3 विकेट पर 124 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया है. टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से रौंद कर किया क्लीन स्वीप, केएल राहुल ने ठोका अर्धशतक, यहां देखें IND बनाम WI मैच का स्कोरकार्ड

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारत ने 518/5 पर पारी घोषित की थी. जिसके बाद वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमट गई थी, फिर फॉलोऑन खेलने उतरी कैरेबियाई टीम ने दूसरी पारी में 390 रन बनाए और भारत के सामने 121 रन का लक्ष्य रखा. जवाब में टीम इंडिया ने पांचवें दिन के पहले सत्र में 35.2 ओवर में 3 विकेट खोकर 124 रन बनाते हुए मैच को अपने नाम किया. इस तरह भारत ने क्लीन स्वीप करते हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में महत्वपूर्ण जीत हासिल की.

ऑस्ट्रेलिया अभी भी WTC 2025-27 में शीर्ष पर है, जबकि श्रीलंका दूसरे स्थान पर मौजूद है. वहीं वेस्टइंडीज़ को इस चक्र में लगातार चौथी हार झेलनी पड़ी है. पिछले चक्र (WTC 2023-25) की चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक अपना अभियान शुरू नहीं किया है. ICC WTC चक्र एक प्रमुख टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आयोजित किया जाता है. इसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था. इसके शुरुआत से ही इसने टेस्ट क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप को नया संदर्भ, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक महत्व प्रदान किया है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-2027) पॉइंट्स टेबल

स्थान टीम मैच जीते हारे ड्रा बिना परिणाम (NR) अंक प्रतिशत (PCT) 1 ऑस्ट्रेलिया 3 3 0 0 0 36 100.000 2 श्रीलंका 2 1 0 1 0 16 66.670 3 भारत 7 4 2 1 0 52 61.900 4 इंग्लैंड 5 2 2 1 0 26 43.330 5 बांग्लादेश 2 0 1 1 0 4 16.670 6 वेस्टइंडीज 5 0 5 0 0 0 0.000

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दो मौकों पर ICC WTC फ़ाइनल में पहुँचने वाली एकमात्र दो टीमें हैं. दुर्भाग्य से, भारत एक बार भी खिताब जीतने में नाकाम रहा हैं. न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की पहली चैंपियन है. ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण जीता, उसके बाद WTC चक्र 3 में दक्षिण अफ्रीका खिताब जीतने में सफल रही थी.

WTC 2025-27 के चौथे संस्करण में कुल 9 टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज़ और पाकिस्तान खिताब के लिए मुकाबला करेंगी. हर टेस्ट जीत पर टीम को 12 अंक मिलते हैं. टाई होने पर दोनों टीमों को 6-6 अंक, जबकि ड्रॉ होने पर 4-4 अंक दिए जाते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि टीमों की रैंकिंग अंकों की बजाय जीत प्रतिशत (Pct) के आधार पर की जाती है. मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका है, जिसने प्रतिष्ठित लॉर्ड्स स्टेडियम में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था.